日本最美大學生出爐！ 鄉民：審美觀終於正常

2018年03月30日 19:33 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日本經常會舉辦「選美、選帥」比賽，去年日本舉辦的「最可愛女高中生」選拔就被網友酸爆，甚至還驚動主辦單位出來滅火要大家「留點口德」，事件過後，今年日本舉辦的Miss of Miss CAMPUS CONTEST 2018，選出來的冠軍紛紛讓批踢踢上的鄉民暴動的！

網友在批踢踢(PTT)上發文表示，日本在今年第15屆全國各大學選出來的正妹、帥哥冠軍都相當的「優」，尤其是正妹的部分更是讓網友紛紛暴動表示「她！我可以」，其實在去年日本舉辦的最可愛女高中生的選拔賽裡頭，就有名參賽者被網友酸到爆炸，甚至還有網友紛紛表示「水準很低」。

日本最美女大生，黑口那津(圖/翻攝自黑口那津Twitter)

這次選出來的最美大學小姐是由駒澤大學—黑口那津獲得，另外亞軍日由日本大學—福地礼奈拿下，另外最帥大學生則是由桜美林大—水澤崚 拿下。

日本最美女大生亞軍，福地礼奈。(圖/翻攝自福地礼奈Twitter)

日本最帥男大生，水澤崚。(圖/翻攝自水澤崚Twitter)

許多網友都表示「冠軍有正 讚」、「女的不錯」、「= =女大生跟女高中生 怎麼差這麼多」、「審美觀終於正常了 屌打韓妝複製人」。

(中時電子報)