聽管樂看戰地繪本 金門兒童新體驗

悠揚管樂為李如青的繪本世界發聲，看見也聽見不一樣的金門。（李金生攝）

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一場音樂與繪本「對話」的親子音樂會，今晚在金門縣文化局演藝廳登場。（李金生攝）
金門戰地的過去和豐富生態資源，在音樂聲中獲得精采詮釋。（李金生攝）
2屆「金鼎獎」得主李如青以戰地為主題的繪本作品，讓鄉親有新的認識和感動。（李金生攝）

迎接兒童節的來臨，金門縣府今（30）日推出一場音樂與繪本「對話」的親子音樂會，邀請鄉親在悠揚綿長的管樂聲中，傾聽和閱讀2屆「金鼎獎」得主的縣籍作家李如青以戰地故鄉為主題的彩繪作品，共度一個充滿知性與感性的夜晚。

這項由縣府教育處主辦，在縣文化局演藝廳登場的親子音樂會，還特別邀請2屆金鐘獎得主，知名的兒童少年節目主持人王伯源跨海串場，讓鄉親在聽、看的感官交會與衝擊的過程中，看到也聽到李如青從「雄獅堡最後的衛兵」、「不能靠近的天堂」」到「禁區」的作品中，帶領大家用詼諧的眼光認識金門艱辛的過去，也學習珍視寶貴生態資產的未來。

全場為李如青繪本故事發聲的台北市民管樂團與甫獲全國學生音樂比賽特優獎的金門高中管樂團，在這場盛會中合體演出，在紐約市立大學音樂藝術博士何康國的指揮下，時而高亢激昂，時而低沈婉轉的音符，引領聽眾走進金門海岸碉堡，在繫綁「雷區」警告標語的鐵絲網裡，感受戰地枕戈待旦的嚴肅氣氛外，也在抬頭看見列隊飛行的候鳥群，目擊長期軍管下的金門擁有300多種鳥類，生態資源豐富的一面。

滿場的觀眾就在主辦單位精心挑選的「智慧之海」、「改變的風」、「光輝的海洋」等管樂名曲中，體驗一場音樂與圖畫交織，奇妙有趣的音樂會，也為今年的兒童節系列活動，揭開不一樣的精采序幕。

(中時)

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