不滿拒收垃圾 業者開環保車擋焚化爐大門

2018年03月30日 19:58 中時 李其樺

僅因為垃圾遲送一天遭焚化爐拒收，基隆市在地環保業者30日下午出動數台環保車堵住天外天焚化爐大門，最後市府環保局介入，才結束這場抗爭。（李其樺攝）

僅因為垃圾遲送一天遭焚化爐拒收，基隆市在地環保業者今（30）日下午出動數台環保車堵住天外天焚化爐大門，嗆聲要把垃圾直接倒在焚化爐門口，現場一度僵持不下，最後市府環保局介入，要求焚化爐委外廠商與陳抗業者再協調，才結束這場抗爭。

當天下午潔安企業出動3輛環保車堵住天外天焚化爐，不讓基隆市府環保車和其他業者經營的環保車進出，部分業者因此在場發生口角，時間長達1個鐘頭，警方還因此出動警力在現場維持秩序。

據瞭解，基隆市事業廢棄物處理通常由環保業者與操作焚化爐委外廠商簽約，業者每個月按合約載送事業廢棄物進焚化爐燃燒，並依照合約每個月給予廠商數千元不等金額。

潔安企業負責人陳興餘表示，他們是一家長期雇用更生人的環保公司，過去與焚化爐委外廠商簽約，以每公噸2700元價格每個月載送300噸事業廢棄物進場燃燒；不過因為配額不夠用，他們另外與廠商簽約，多出的120噸配額每公噸收4000元。

陳興餘說，熟料額外處理費用付了，昨天他們要載垃圾進焚化爐卻以這個月的配額用完為由拒收，因此才發動抗爭希望相關單位重視。

其他業者表示，過去不少業者處理事業廢棄物的配額太低影響生計，另外超收額度外的垃圾，拒收後載回回收場屯放，因此被環保局罰款；認為長期以來環保業者與焚化爐委外廠商對於事業廢棄物進場合約量沒有一致的收費標準，市府應多替載地回收業者著想。

環保局表示，已請焚化爐委外廠商和業者協調，強調業者之間的合約糾紛，不能影響到整個基隆市民處理垃圾的權益。

(中時)