台南遊艇碼頭開發案啟動儀式 國際飯店進駐投資

2018年03月30日 19:50 中時 程炳璋

台灣港務公司透過招商，在安平區打造全台最大水、陸綜合遊艇港開發案，30日在安平商港內舉辦啟動典禮，台灣「亞果遊艇集團」找來新加坡「悅榕集團」引進國際級水岸觀光飯店，要打造一座台灣海洋休閒重鎮。

亞果遊艇集團30日舉辦的啟動儀式有上百位遊艇會員參加，可搭遊艇體驗，並在港邊舉辦小型的餐酒會，如同一個標準遊艇趴踢。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，安平港條件好，港區安全、位置近市區、地理環境可在1小時內抵達澎湖、南方四島，碼頭又有很大的陸域可蓋學校、商城，適合發展海洋休閒產業。

安平遊艇城規畫遊艇碼頭、渡假村、海洋學校、主題商場四大開發主軸，開發面積共12公頃多，陸域面積9公頃多，水域面積3公頃，可興建上百個泊位的國際級遊艇碼頭，這些海域泊位還兼遊艇展示功能，可辦理大型遊艇展。

引進的「新加坡悅榕酒店和度假村集團」首度來台投資即落腳台南打造渡假飯店，業者預計5年內，將全區4期開發完成，創造1500個就業機會，超過50億以上的土地開發效益。

台南市代理市長李孟諺表示，遊艇碼頭的開發將改變台南的觀光型態，過去來台南看古蹟、吃小吃，未來搭船出海將成為觀光另一個重要選項。

悅榕集團台灣公司表示，未來將以高規格的設計元素與國際高品質的酒店管理服務，吸引國際旅客，作為台灣高端旅遊休閒及會議活動的新選擇。

台南市經發局表示，遊艇碼頭開發後，業者將保留500公尺的水岸步道，提供市民散步、休憩，原本的港區圍牆也會打開，讓市民可體驗遊艇港的休閒氛圍，成為市港合一的起步。

(中時)