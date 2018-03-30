8議員連署凍漲房屋稅 台南市財稅局：依法3年不得調整

2018年03月30日 19:57 中時 程炳璋

台南市財稅局副局長沈盈君回應堅持3年內無法調整房屋稅。（程炳璋攝）

房屋標準單價調漲第2年，4月開徵，台南市議會民進黨團、國民黨團相繼聯名砲轟，無黨籍聯盟39日也站出來發動連署，抨擊前台南市長賴清德選前騙票、選後跳票，要求凍漲房屋稅並歸還人民去年調漲的稅收，台南市財稅局仍堅持，依法3年不得調整。

房屋稅4月開徵，台南市民早已哀鴻遍野，台南市不只在野黨議員猛轟，執政黨議員聯名高喊凍漲，連當初贊成漲稅政策的幾位執政黨議員都噤聲，台南市議會無黨聯盟8位議員30日也站出來抨擊漲稅政策，並發動議員連署。

無黨聯盟拿出一張連署書，要求凍漲房屋稅，甚至需退還去年調漲的稅收，不只無黨籍議員曾順良、莊玉珠、林炳利、林阳乙、蔡秋蘭、梁順發、趙昆原、林慶鎮8人當場簽名，更將尋求議會不分黨派議員連署，藉由民意施壓台南市政府，懸崖勒馬。

台南市財稅局表示，台南市房屋稅調漲從2001年起算並非追溯15年，而是「課稅事實的變更」，全案屬於「法規命令禁止的公告」，立法院當初立法時，並未授權可3年內調整，因此台南市財稅局依法只能3年調整一次，2019年將由10多位專家、學者組成合議制的「不動產評價委員會」決定調高或調低，不是單人可決定。

(中時)