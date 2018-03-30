張清照爭2000萬元 海線新增33組路口監視器

2018年03月30日 19:57 中時 陳淑娥

路口監視器常常是破案的利器，但每組動輒40多萬元的價碼，讓市府吃不消，無法滿足各區需求；台中市副議長張清照2年力爭台電協助金近2000萬元，全數用在清水、沙鹿、梧棲33個重要路口設置監視器，讓海線治安及交通更有保障。

「有監視器才有真相！」張清照表示，台中港區有機場、港口及多處國道匝道，位居南來北往交通樞鈕，應裝置更多路口監視器。台中29個區搶著爭取設監視器，但市府預算有限，2017年清水、沙鹿、梧棲市府僅設8個路口監視器。

張清照有感於路口監視器不足，於2016、2017年內爭取台電協助金近2000萬元，清水、沙鹿、梧棲等18個重要路口，已於2017年9月底設置完成；同年爭取在清水11處、梧棲3處、沙鹿1處共15處重要路口，也將在6月施工設置，全數共33組路口監視器。

梧棲頂寮里長鐘金水表示，路口監視器費用高，張副議長2年內爭取設置33個，真的很不容易！清水西寧里長王慶源說，五權東路及五權東路48巷口常發生車禍，設置監視器後，西寧國小學童上下學更有保障。

清水警方指出，路口監視器猶如眼線，有5到6個鏡頭，可多角度記錄行經車輛、車牌及全景，也是維護治安的利器，有助於釐清交通肇事責任及遏止犯罪，近幾年依路口監視器破的刑案比率也越來越高。

(中時)