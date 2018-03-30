竇智孔寶貝兒「竇大福」露臉啦

2018年03月30日 19:52 中時 洪秀瑛

竇智孔全家福。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

竇智孔全家福。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

竇智孔日前帶著老婆幃幃及兒子竇大福接受《媽媽寶寶》雜誌訪問，他說：「世界上有兩種父母，一種是很想要當爸媽，另一個則是準備好要當爸媽，而我們是準備好要當爸媽那種。」他透露，在有大褔之前，其實幃幃曾經流產過，那時把懷孕看得過於簡單，在未滿3個月前就帶著幃幃爬山、溯溪、泡溫泉及露營，發生流產讓竇智孔十分難過，但夫妻倆認為這也是個機會，讓他們重新去檢視自己準備好了沒有。

竇智孔出名的會教動物及帶小孩，如何讓孩子勇敢去探索未知的事物？他說，孩子就是一張白紙，每次認識新東西的第一次非常重要，譬如接觸水，為何這麼多小孩害怕洗澡或玩水，一碰到就會哭，都是因為家長魯莽的強迫孩子接受。

他讓大褔接觸時，先潑一點點水在他身上，再慢慢逐漸增加，就像是先給他感受毛毛雨，再漸進式的成為大雨，然後再帶他去潛水及游泳，每次接觸水都會讓他覺得是很好的狀態，再加上爸爸不時誇獎或鼓勵他，所以大褔越來越喜歡水。

夫妻倆從準備好要有小孩就討論過，教養共識是「只有原則，沒有嚴厲」。竇智孔認為，教小孩掌握原則最重要，對事情的態度只有對跟錯，沒有灰色地帶，當其中一個人認為是對的，夫妻倆意見就會永遠一致，沒有黑臉白臉的分別；就算孩子做錯事，只要願意承認，也會以「誠實是很好的事情」誇獎他，但相若做錯事情，要得到相對應的懲罰。因為教育很重要，只有教好他，才有辦法再教他怎麼去愛別人、接受愛。

(中時)