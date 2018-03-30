大甲廟口蚵仔煎蓋飯 一碗就能飽

2018年03月30日 19:56 中時 陳淑娥

一口蚵仔煎配一口飯，一碗蚵仔煎蓋飯下肚就能有飽足感。（陳淑娥攝）

香味四溢的蚵仔煎放在肉燥飯上，新吃法吸引許多饕客上門嘗鮮。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮前的「廟口蚵仔煎」，推出一道獨特的蚵仔煎蓋飯，吸引許多饕客慕名品嘗，老闆林淑娟說，白飯淋上香噴噴的肉燥，再將香味四溢的蚵仔煎放在上層，一般人只要這一碗下肚，不用再加點其他也會有飽足感。

從小跟著開大排檔的老爸學廚藝，林淑娟烹飪基本功十分扎實，她先從擺小吃攤起步，累積了20年的經驗，5年前頂下店鋪開了「廟口蚵仔煎」，位於人聲鼎沸的廟口前，假日高朋滿座，店內沒有請任何員工，全靠3個貼心的女兒輪流幫忙。

林淑娟說，當初為了要讓客人單點一道也能吃得飽，推出特殊的蚵仔煎蓋飯，一口蚵仔煎配一口飯，更能吃出獨特的好味道，而想吃更飽的客人也可加點小菜或湯品。另外，蚵仔煎蓋飯的淡橘色醬料為店內自製，以糯米打成泥再加上味增，嘗起來十分特殊。

林淑娟表示，每天早上到市場採買新鮮食材，時令蔬菜多樣化，豆芽菜、高麗菜、小白菜及茼蒿等，讓愛吃蚵仔煎的顧客常保新鮮感，接受度也很高。而愛吃麵的人也不用擔心，也有蚵仔煎蓋麵供選擇，也能點蝦仁煎蓋飯（麵）或花枝煎蓋飯（麵）。

「真的好特別！」第一次光顧「廟口蚵仔煎」的石建國，好奇點了一碗蚵仔煎蓋飯嘗鮮，第一口就讚不絕口，他吃的津津有味說，來鎮瀾宮拜拜時都會四處品嘗美食，聽到蚵仔煎新吃法特地過來，只要一碗就能填飽肚子，當正餐或點心都適合，一定要推薦朋友過來享用。

(中時)