彭佳慧工作安排五點要結束 原因是...

彭佳慧今參與《人與琴的對話》錄影。

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中時
林育群今參與《人與琴的對話》錄影。

彭佳慧30日錄製東風衛視和中視合作的新節目《人與琴的對話》，今年金曲獎將屆，她曾帶兒子一同走過金曲紅毯，讓雙胞胎女兒嫉妒喊：「想和哥哥走一樣的。」她表示今年若真有機會再入圍，會再考慮怎麼呈現走紅毯的方式。她表示平常教養子女的方式就是「陪伴」，每天工作都會盡量趕在下午5點前結束，才能親自接兒女下課，也一定會一起吃晚餐，共享親子時光。

日前利菁曾提出兒子要「窮養」，她自虧：「我本來就很窮啊！」她認為原生家庭的影響力遠比任何貴族學校還大，但孩子未來若想出國唸書，她希望大學再出去，「大學以下孩子需要父母的陪伴，因為等到大學時他們分辨是非的能力應該都足夠了。」

她週日將在台中舉辦「佳族慧」粉絲見面會，近期則忙著在大陸巡演，希望年底可以唱回高雄舉辦。

小胖談及近況，表示最近試著以網路曝光，前一陣子還和A-Lin姐姐黃莉一起翻唱歌曲，他也透露5月將推出新單曲，首次嘗試從頭到尾參與製作、填詞，至於感情狀況，他無奈說空窗多年，「有去拜月老拜很多次，日本神社跟台灣龍山寺都有，想要有好桃花，但工作時又想會一個人沈澱找靈感。」他不想強求緣分，希望能談場不期而遇的戀情。

(中時)

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