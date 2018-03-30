北京霧霾大減！幕後功臣居然是這個

北京遊客在天安門廣場參觀。(圖/中新社)

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中時電子報

上圖為北京霧霾天，下圖為晴空萬里的北京藍天。(圖/中新社)

去年冬天，北京的霧霾真是大大減少了很多，即使在11月至3月的供暖期間，仍然可以看到晴天時，北京經常出現大大的藍天。仔細探究背後原因，究竟發生了什麼改變，導致北京霧霾大減呢？原來去年中國政府使用了更貴的液化天然氣供暖。

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再加上鄰近北京的河北鋼鐵大廠，這些全國規模名列前茅的鋼廠都被要求減產一半，以及很多北京周邊的小型工廠都被拆除，還驅逐了上萬名外來務工人員。這些原因讓北京「空前快速的」擁有高品質的空氣和珍貴的藍天白雲。

根據《金融時報》(Financial Times)報導，綠色和平組織專家柳立(Lauri Myllyvirta)觀察到以往在11月至3月左右的供暖期間，北京往往深陷霧霾之苦，空氣品質很差，但是去年冬天至現在為止，可以說非常頻繁地看到空中高掛藍天白雲。報導的數據指出，北京空氣的懸浮微粒PM2.5平均濃度更下降了超過1/5。

報導說，北京空氣品質改善其中一個很大的原因是，中國政府過去都是使用燃煤供暖，但是今年卻改用了價格比較昂貴的液化天然氣，因此去年進口到中國的天然氣就成長了46%，相當驚人。

另外，北京鄰近的河北省有許多全國規模名列前茅的鋼廠，至今年3月中為止，也就是供暖期間，都被政府要求減產一半，以便減少霧霾。還有，北京周邊原本存在多家小工廠，也都被一一拆除，將上萬名外來的務工人員都驅逐出去，降低了不少空氣汙染的排放。

但是，柳立也指出，中國政府的政策轉型可能會讓工業生產從冬季轉至夏季，以及空氣汙染地區從北京轉到其他省份和地區。

不過，中國政府似乎有意將重工業遷出北京，或是嘗試減少對煤炭的依賴，這些都非常有助於環境保護的改善。

(中時電子報)

文章來源：Beijing’s smog-filled skies threaten return as factories restart

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