大S不當虎媽 曝生2胎差點死在手術台

2018年03月30日 20:07 中時 洪秀瑛

大S。（《ELLE》雜誌提供）

大S。（《ELLE》雜誌提供）

大S。（《ELLE》雜誌提供）

大S日前因傳癲癇復發昏倒緊急送醫住院，有一說是因懷第3胎。她拍攝《ELLE》雜誌封面，表示「現在大家都說我瘦得像當年的杉菜，其實根本沒有」，語重心長覺得當女人實在比男人辛苦太多，她現在反倒回過頭來勸女人們要放過自己。

她說，很多人好奇她的減肥菜單，但菜單是營養師針對她個人身體缺乏哪些營養素開的，並不是每個人吃了都有用。所以要先去體檢，再去營養師那裡一趟，按照脂肪比例、新陳代謝率等，才能對症下藥找出適合自己的飲食方式。

大S語重心長說，當女人實在比男人辛苦太多。生了小孩之後，不僅賀爾蒙改變，脂肪長出來的位置也跟著改變，並不是想瘦就瘦。「如果沒有胖得太誇張，我其實建議剛生完小孩的媽媽，不要急著2、3個月就要瘦下來，慢慢讓體重在1年之後恢復就好，除非你要上鏡頭當藝人」。

她勸女人放過自己，卻高度要求自己，不僅徹底執行營養師的菜單，甚至還自行減半食量，每天只吃早餐，只為了能夠快速瘦下來。她自嘲，簡直過著慘無人道的生活。然而憑著堅強的意志力，一邊忍受飢餓，居然還可以面不改色地一邊帶孩子。

「雖然女兒現在都長大變重了，還是會要我抱。可是當媽媽就是永遠不會把孩子放下來，就算我手一直在發抖沒有體力，我還是會硬把他抱著。加上兒子很黏我，他現在正在牙牙學語，說得話只有我聽得懂，我就是他的最大玩伴，離開我他會沒有安全感。」

旁人聽起來很辛苦，她甘之如飴，「很辛苦也得過下去啊，每個人本來都有每個人的辛苦。而且大家都知道我是一個不聽勸的人，只要我打定主意的事就沒有轉圜的餘地。記得那時候我在醫院被急救起來，卻因為身體狀況，醫生不敢幫我打止痛藥，所以我每天是痛到流淚、痛到昏迷，直到10天後才迷迷糊糊睜開眼來。醒來第一件事就是問兒子在哪裡，覺得這10天我怎麼可以都沒有好好照顧他，於是決定立刻要抱兒子走人。雖然主治醫生輪流來勸我再住一個禮拜或者再觀察3天，我就說沒有討價還價的空間，馬上就要老公叫車回家」。

驚心動魄在鬼門關前走一遭，令大S清醒覺悟，「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」看透了，就更要把握每分每秒，全心全意跟自己所愛的人在一起。

聊到孩子的教養方式，大S的語氣無限溫柔，有一種天荒地老都沉得住氣耐心在一旁守候的寬容。她不是控制狂虎媽，除非有危險，否則不會阻止小孩想要做的事情。她認為，應該放手讓小孩盡情發揮創作力與想像力。「比如玥兒喜歡拿膠布，把我們家纏得像蜘蛛網一樣，我都會不准阿姨把它撕掉，雖然有時候弟弟會因此跌倒，但我覺得這就是她的藝術天分啊。所以我們家的每面牆壁都有她的塗鴉繪畫，有時在沙發上，有時在床上，但我都不準別人把它洗掉。」

老公汪小菲一開始對這件事很抓狂、緊張。但大S此時就會心平靜和地告訴他，不可以打斷她探索創意的過程，這些都是很珍貴的生活印記。況且牆壁本來就是一面牆而已，女兒成長的軌跡，可是比一面白牆值錢多了。她相信每個小孩都有尚未開發的潛能，不能輕易被扼殺。因此當小孩子專注在一件事情，不管是看卡通、畫畫，還是在玩玩具，大S都不許其他大人去打擾，就算碰到吃飯時間，即使把玩具玩到天翻地覆，也不會責備他們。

如果小孩長大後想進演藝圈？她斬釘截鐵回答「絕對不行」，「五光十色的演藝圈很容易會吸引小朋友，讓他們覺得好像很有趣，可是他不知道藝人背後的辛苦，不知道作為公眾人物會失去很多自由。但我希望我的孩子是自由自在地活著，是在人與人平等的情況下好好去享受他們的人生，所以如果未來他們有這個念頭，我會說破嘴皮，向他們揭露這個行業有多麼地殘酷與現實。我還會讓她知道，萬一當藝人妳不紅，大家又都知道妳媽媽是大S的時候，會面臨到什麼樣的情況。」

不過最終，大S還是會尊重小孩的選擇，尊重他是一個獨立的個體。「我並沒有養兒防老的觀念，等他們長大了，想去哪裡都可以，就算不理我，很少聯絡我，甚至忘記我，我都不會有任何抱怨。」

隨著女兒出生，汪小菲直來直往的暴衝脾氣，也逐漸被馴服。「他現在比較適應外界對我們婚姻的看法，加上我生第2胎的時候差點死在手術台上，把他嚇了個半死，他的性格就慢慢變得內斂成熟許多。最主要的是，女兒對他的影響很大。他是北京人，講話本來就比較衝，隨口1、2句話裡頭就會有10個髒字，因此我會叮嚀他：不准在女兒面前說髒話」。

夜深人靜一個人，骨子裡的戲魂，偶爾難免發作。大S表示，她很想演戲，真的很想演戲。但拍戲一拍就是好幾個月，無法好好陪小孩，所以暫時還不考慮，至少要等到弟弟上幼幼班再說。「所以女人啊，不管如何一定要抽空去做自己喜歡的事，才可以為自己找到平衡，才不會感到失落。而且我覺得老公應該要幫忙做家務事，畢竟一個媽媽要操煩的事實在太多了。」

(中時)