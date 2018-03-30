不只珍奶厲害！員工私推春水堂必喝TOP5「芝麻餡加鮮奶超讚」

春水堂不只有珍奶好喝，最近有員工揭密必喝款式。（圖／FB@春水堂 Chun Shui Tang）

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中時電子報

提到春水堂許多人第一個想到的都是珍珠奶茶，不過除了珍奶之外，其實春水堂也有不少飲品很值得一試，最近就有在內部工作的員工在社群網站Dcard發文，分享店內推薦必喝的五款飲品，如果你熱愛他們家的珍奶，也許以下的品項也可以試試看喔！

▍1、黑芝麻鮮奶茶（健康鮮奶茶） ▍

店員透露私心最愛的第一名，味道就像是湯圓裡面的芝麻餡加鮮奶，非常好喝，建議點最少冰、8分糖，不過這款喝起來牙齒會有黑黑一粒一粒的，建議曖昧男女到春水堂別點，保證會崩壞形象。

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▍2、紅豆鮮奶茶 ▍

這款是店內鮮奶類賣的第二好的商品，冰的好喝，熱的很像是紅豆湯，紅豆味道非常濃，由於紅豆本身就有甜度，建議冰的點少冰半糖，熱的則是8分糖，而店員也推薦曖昧的男性，可以在女生生理期來送上一杯，「保證抱得美人歸」。

papa（@tsaipapapa）分享的貼文 張貼

▍3、紅茶拿鐵 ▍

店員透露，春水堂的紅茶拿鐵，裡面有特別加荔枝紅茶，所以喝起來味道很香，這款建議可以點少冰半糖試試。

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▍4、釀梅紅茶 ▍

裡面是梅子果醬加紅茶，不喜歡檸檬又想喝酸的可以試試這款，點熱的話還會有顆梅子在裡面，喝起來酸酸的，也可以做去茶，甜度的話只有加糖和不糖，不糖就是糖漿與梅子原本的甜度，建議冰的可以點少冰不糖，熱的可以加糖。

Hanako（@hanyahanya_k）分享的貼文 張貼

▍5、豆漿鮮奶茶 ▍

這款是最近幾期出來的新品，喝起來不會有豆漿的腥味，很推薦喜歡喝豆漿的朋友可以試試，建議冰的可以點少冰、8分糖，熱的也是8分糖。

(中時電子報)

（圖／FB@春水堂 Chun Shui Tang）
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