黃子佼生日、直播節目歡慶3周年 雙喜臨門

2018年03月30日 20:08 旺報 廖慧娟

Oath亞太區董事總經理鄒開蓮（左）親頒金牌主持人認證給黃子佼。（Yahoo奇摩提供）

金鐘主持人黃子佼今天（3月30日）雙喜臨門，不僅歡度45歲生日，他在Yahoo TV主持的娛樂談話性直播節目《佼心食堂》也歡慶開播3周年，製作單位除了安排今天上節目的來賓炎亞綸和他一起慶生外，也邀請當年發崛黃子佼，並一路帶他成長的「良師」張小燕探班，讓黃子佼直呼「不敢當」。

被問到女友孟耿如有沒有送生日禮物一事，黃子佼面露心疼地表示，去年孟耿如送了他一個超昂貴的物，是LV台南店開幕時，邀請藝術家以安平地區「劍獅」圖騰創作、近台幣14萬元的「劍獅」帽箱，對於還在演藝路上打拚、背負房貸壓力的孟耿如來說，實在太花錢了，所以約定好2年內孟耿如不要再送他任何禮物。

黃子佼強調，雖然禮物很貴重，但對他來說，更是情侶間心靈相通的證明。他表示，是在機場看報紙時看到這個堪稱藝術品的商品，非常喜歡，但並沒有告知任何人，沒想到2天後孟耿如就送給他，讓他又驚又喜。

Yahoo TV《佼心食堂》對黃子佼來說，也是個驚喜。他表示，當初是一個實驗性質的節目，沒有計畫要做多久，甚至沒有正式節目名稱，只是每周直播一次，邀請明星、藝人上節目時，也只告知對方是「Yahoo TV的直播節目」，就這麼做了50幾集，約1年的時間才有了正式名稱《佼心食堂》，而最早想輕鬆做節目、穿拖鞋和來賓閒聊的風格，也一路延續到現在，開創娛樂談話性直播節目新紀元，也讓藝人們在娛樂談話性節目越來越少的現在，有個打歌、宣傳新戲或新電影的空間。

節目播出3年，《佼心食堂》直播128集、120組中港台藝人參與節目、累積觀看次數超過1.2億。Oath亞太區董事總經理鄒開蓮表示，「主持人黃子佼憑藉深厚的訪談功力讓來賓放鬆暢談，未經剪接的即時感與自然反應，呈現大明星最真實的一面，也成功吸引粉絲持續關注……這個節目的成功也帶動了我們開展更多類型的直播節目，推動Yahoo TV 於2016年7月正式開台、Yahoo TV Studio也於2017年5月正式開棚啟用。」

製作單位也公布幾項有趣的數據。

●最多觀看人次的集數：

第一名：2017年5月12日歡慶Yahoo TV Studio開棚2小時特別節目，邀請李亞明、李玉璽父子＆徐薇、江大成母子出席。

第二名：2017年6月23日邀方大同、盧廣仲談新專輯。

第三名：2016年6月29日彭于晏、梁家輝宣傳新片《寒戰Ⅱ》

●上過最多次節目的藝人：安心亞、許瑋甯、李玉璽

●年紀最大的來賓：豬哥亮

●年紀最小的來賓：雙胞胎童星左左、右右

(旺報)