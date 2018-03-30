玖壹壹師弟出道半年賺破百萬 拍MV狂被石頭砸

2018年03月30日 20:08 中時 蔡琛儀

BCW推出新歌〈TRAP BAG〉。(混血兒提供)

新人饒舌歌手BCW雖忙著籌備新專輯，近日先推出新歌給粉絲驚喜，和師兄玖壹壹成員健志攜手合作新歌〈TRAP BAG〉，拍攝MV時，導演特別找來越野摩托車助陣，且MV中的特技全都來真的，加上摩托車就在兩人身旁近距離，BCW笑說：「有一幕簡直用生命在拍，摩托車在我面前耍特技，然後輪胎捲起地面石頭，直接往我身上噴。」但他仍忍痛維持帥氣看著鏡頭，相當敬業。

MV中兩人站在六層樓高的貨櫃上拍攝，被問是否有懼高？BCW以硬漢口吻表示：「我沒有懼高症，不擔心這個問題。」兩人這次合作愉快，玖壹壹團長成員春風也相當喜歡，給予極高評價，不忘打趣說：「乾脆你們兩個組團好了！」

BCW日前到日本遊玩，在IG大方曝光女友照片，此舉被春風誇：「真男人」，被問私下是否會做浪漫的事？BCW說：「我自己是不過節的人，我是過日子的人，不知道什麼叫做浪漫，我喜歡不那麼刻意，不會在特定的日子逼自己做特定的事。」

BCW這幾個月來勤跑校園、商演累積人氣與實力，特有音樂風格廣受學生族群喜愛，堪稱校園最受歡迎男歌手，出道短短半年達陣100場演出，唱酬三級跳，進帳約超過百萬元，也趁勢展開大陸夜店巡迴演出，他還定下「十年收入」養成計畫，誓言要認真工作，存款以「8個零」為目標。

(中時)