日本人才知道的旅宿秘境！在「百名伽藍」探尋心靈平靜 開啟一個人旅行

2018年03月30日 20:10 中時 徐力剛

「行政套房」空間寬廣，提供旅人舒適住宿體驗。（徐力剛攝）

在房內也能享受蔚藍海水與天空交織絕美景致。（徐力剛攝）

客房220度無敵海景，令旅客流連忘返。（圖片取自百名伽藍官網）

大片玻璃窗設計，可邊泡澡邊鳥瞰美景。（圖片取自百名伽藍官網）

在海灘脫去鞋襪，感受細沙穿過指尖，冰涼海水與肌膚觸感。（徐力剛攝）

橘紅夕陽沒入地平線為完美一天劃下句點。（徐力剛攝）

館內露天風呂「方丈庵」，旅客來此退去一身疲憊。（圖片取自百名伽藍官網）

特色迴廊展示傳統琉球壁畫。（徐力剛攝）

早餐定食供應「沖繩菜粥」，搭配大里鸡蛋卷及各式醃漬小物。（徐力剛攝）

還記得電影《享受吧！一個人的旅行》中，茱莉亞·羅勃茲為找尋自我開啟旅程，遠離喧囂都市享受「無所事事的美好」。現在不用捨近求遠，前往東海中綠寶石「琉球」探尋心靈平靜，悠然假期由此展開。

坐落琉球南端「百名伽藍」旅館，鄰近那霸國際機場，車程僅需35分鐘，依山傍海景致絕美。以「自然」為靈感設計，外觀採用大量沖繩紅瓦興建，沿著長廊步入室內，保留琉球石灰岩原色石牆，冰涼觸感為炎熱氣溫降溫，旅館貼心準備冰涼飲品，搭配大廳寬闊視野為旅人接風洗塵。

強調「隱私性」的百名伽藍有16間客房，為確保賓客不會受到打擾，秉持「自然以外東西看不到，自然以外東西聽不到」精神，所有設施採預約制，由專人引導帶位，來此享受專屬靜謐時光，與心靈對話。館內「行政套房」20坪大空間，搭配溫暖木質色調與面海景觀設計，享受視覺震撼感;清晨陽光灑落地面，在咖啡香氣與鳥兒悠揚叫聲中睜開雙眼，浴室大片玻璃窗可鳥瞰琉璃色澤海水，美好一天由此開始。

連接本館與西館的「樹陰迴廊」尤具特色，特殊天井建築保留細葉榕樹原始景觀，讓植物自然生長，呼應旅館與自然和平共處理念，旅人漫步其中，沐浴芬多精讓身心平靜。日落時分前往私人海灘，橘紅色夕陽緩緩沒入地平線，伴隨海風吹拂臉頰，視、觸覺多重滿足。

頂樓6座「方丈庵」為住客專屬露天風呂，和式房型配備盥洗室，專人於指定時間前往房間帶路，夜晚滿天星斗遍佈，在露天浴池感受海浪衝擊礁岩聲，度過悠然時光。

★百名伽藍

地址：沖繩縣南城市玉城字百名山下原1299-1

電話：0081-98-949-1011

官網：http://www.hyakunagaran.com/

(中時)