劉真為人母少女心 讚巧虎超級人性化

劉真為人母少女心，看到巧虎馬上變小粉絲。（劉真提供）

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時報周刊
林彥君
劉真認為巧虎是媽媽的好幫手。（劉真提供）
劉真參觀「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展。（劉真提供）

「國標舞女王」劉真日前參觀「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展，劉真透露平常都會陪2歲的女兒霓霓一起看巧虎卡通，及閱讀巧連智書籍，看展當天，為人母的她在「巧連智車站」看到巧虎列車長，馬上化身小粉絲拍照，她在「卡歐先生的奇妙屋」用滾來滾去拷貝機印製書卡作紀念，她最喜歡「巧連智公園」裡的投影互動牆，她還俏皮的摸牆上巧虎的頭。

劉真認為巧虎卡通會教好多生活上的知識，小朋友看完都會乖乖照辦，她舉例巧虎教「刷牙」，霓霓刷完牙還會跟她說：「媽媽牙齒亮晶晶。」之前過年她沒有教女兒說吉祥話「但是巧虎會教」，年節期間霓霓逢人就說「恭喜」，相當很討喜，「巧虎很人性化，卡通每集只播30分鐘，不用擔心小孩看太久而影響視力。」

劉真和辛龍結婚4年，她透露老公疼霓霓，對女兒有求必應，什麼事都是「Yes」，而她就得跳出來扮黑臉，原本聲音就甜美的她，平常和霓霓溝通都會用娃娃音，但需要糾正女兒時會刻意壓低音量：「霓霓不可以很危險。」她認為小朋友會觀察媽媽的聲音跟狀態，就會知道這樣的行為是不對的。

她透露辛龍之前有承諾她「回家要親媽媽，再親女兒」，但事實上「他看到女兒向他飛奔，就馬上抱過去，而我就會站在旁邊。」但她認為辛龍還是很會看臉色，發現她站一旁邊被冷落，就會馬上回頭「補親」，夫妻互動相當甜蜜。

(時報周刊)

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