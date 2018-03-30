陳慧琳高空坐鞦韆心驚驚 放膽摸「國王的禮物」好銷魂

2018年03月30日 20:13 中時 陳張眾

（左起）香港女星陳慧琳、品牌首席執行長Fabio d’Angelantonio與男星林峰，一同體驗由「國王的禮物」纖細羊毛所打造的藝術裝置。（Loro Piana提供）

「羊毛瀑布（Woollen Waterfall）」展間，以瀑布形態呈現纖維紡紗前的純淨纖細質地。（Loro Piana提供）

平日忙於照顧兩個小孩的香港女星陳慧琳，日前受義大利品牌Loro Piana之邀，體驗品牌於香港中環藝術地標H Queens大廈18樓所展出的大型裝置藝術。一身紅色針織連身裙現身的她，超貼身設計令身材一覽無遺，還讓她直說要縮小腹才行。

而為配合品牌展覽，她也搶先體驗了被大片玻璃窗環繞的鞦韆裝置，雖然表面上看來優雅，她卻於臉書中分享的文中寫到：「坐著吊椅俯瞰中環夜景，搖著搖著心裡有點害怕。」隨後她則與男星林峰，在品牌首席執行長Fabio d’Angelantonio陪伴下體驗觸摸由品牌被譽為「國王的禮物」之頂級羊毛所打造出的藝術裝置，輕柔觸感引發的喜悅全寫在臉上。

由Loro Piana與澳洲和紐西蘭畜牧業者合作推出之「國王的禮物」，纖維約12微米，質地舒適細軟，每年產出5億公斤美麗諾羊毛中，僅有嚴選出的3000公斤始能冠上此一名號，可見其彌足珍貴。此次活動除響應進行中的香港巴塞爾藝術展（Art Basel）外，亦透過「羊毛瀑布」、「羊毛細雨」、「羊毛波浪」等3個主題展間，讓每個訪客都得深入探索材質從原材料蛻變為織品的過程，並展示材質與大自然間的真誠連結。

(中時)