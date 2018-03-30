繽紛有趣的泰式甜點吃過沒？限時推出、拍照抽獎快搶位

2018年03月30日 20:45 中時 何書青

「蛋絲圓舞曲」泰式蛋絲餅。（台北喜來登大飯店提供）

「金鑽棕梠樂」椰香旦蕉捲。（台北喜來登大飯店提供）

「繽紛四重奏」四寶冰。（台北喜來登大飯店提供）

泰國料理也可以很文創有趣！台北喜來登大飯店的泰式餐廳「SUKHOTHAI」將餐點結合文創元素，與泰國設計品牌QUALY聯手，於4月12日至5月6日限時推出「甜趣暹羅」主題中的2款吸睛有趣限定甜品，分別為「金鑽棕梠樂」椰香旦蕉捲和「蛋絲圓舞曲」泰式蛋絲餅；此外，泰籍主廚許雪莉（阿桐師）也以繽紛色彩打造南洋風情洋溢的多款「甜趣暹羅」限定甜品，用充滿生命力的絢麗風格搭配細膩的皇室美學，將泰式甜品換上迷人的新風貌。

泰國古諺「廚房大鍋小鍋，必有小餅椰撻煎鍋」，這次SUKHOTHAI與QUALY合作出2款玩趣甜品中的「蛋絲圓舞曲」泰式蛋絲餅，被稱為泰式可麗餅，是擁有百年歷史的Ayuttay王朝時期的御用甜品，以蛋液調和濃郁椰香的麵衣，為餅皮繪上春天般的綺麗色彩，不同於傳統以糖絲包裹其中，阿桐師發揮創意巧思，將蛋絲及玉米粒取代糖絲內餡，灑上黑白芝麻點綴，質地綿密且甜而不膩，搭配上著粉嫩可愛的雲朵果叉，萌樣十足；另道「金鑽棕梠樂」椰香旦蕉捲，將旦蕉均勻裹上椰子粉、椰糖與椰奶高溫油炸，外層餅皮酥香可口，內餡綿軟甜而不膩，插上超可愛的仙人掌果叉更是吸睛。

餐桌上從不缺席的泰味四寶是砂糖、乾辣椒粉、酸辣椒水和魚露，是調出每道料理滋味的靈魂所在，「繽紛四重奏」四寶冰將其靈感融入冰品，將亞達子、馬蹄、糯米以蝶豆花染上瑰麗色彩，與酸甜可口的金黃波羅蜜，搭配主廚自製椰子冰淇淋，宛如寶石般的各式配料可依照個人喜好自由拌入冰淇淋中，再綴以鹹香花生粒，淡雅清新的香氣躍上舌尖。

以手工繁雜聞名的泰國甜點香蘭葉芋頭糕「香蘭芋花園」，將香蘭葉汁與芋頭塊一同以手工揉製，綿密口感在唇齒間盈滿芬芳氣息；珍稀的旦蕉是古時慶賀佛陀誕辰時才可享用的珍品；還有一道象徵吉祥的點心「黑金舞椰絲」黑紫米椰絲，相傳將花草香葉加入甜品中，燻烤後的天然香氣可帶來幸福好運，裹上碧綠芭蕉葉一同蒸出草本馨香，紫米香及芭蕉葉交織出的甜蜜好滋味。

「甜趣暹羅」也邀賓客玩創意大賽，在用餐期間發揮創意運用仙人掌與雲朵果叉，拍照上傳至Instagram並留言「#Sukhothai吃甜點泰有趣」，就有機會把可愛的造型果叉組帶回家；此外，活動期間消費達500元就有機會抽中泰國航空台北曼谷來回機票等大獎，而單筆消費達6000元則可獲得evian X Chiara Ferragni 2018限量紀念瓶，數量有限，贈完為止。

(中時)