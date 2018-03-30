與黃子佼談婚事沒吵架 孟耿如真的不急

孟耿如（左）和莫允雯嘟嘴玩親親。（蘇蔓攝）

友善列印
中時
莫允雯（左起）、孟耿如、王牧語、鄭茵聲。（蘇蔓攝）
藍鈞天（左）、田中千繪。（蘇蔓攝）
王家梁。（蘇蔓攝）
演員群。（蘇蔓攝）

黃子佼前不久鬆口表示將在2020年完婚，後傳出婚事緊急喊卡，原因是雙方對婚禮細節沒共識，又澄清「喊卡～是等下一次再思考，但沒事」。孟耿如30日出席新戲《高塔公主》記者會，她強調沒和黃子佼吵架，雙方是達成共識認為結婚還有一些時間，「不急，未來再繼續討論」。

孟耿如也提到近來忙拍戲，和黃子佼見面時間少之又少，擔心感情受影響？她笑稱：「我覺得很OK！拍戲拍到不會覺得很想回家。」黃子佼昨生日，孟耿如尷尬說什麼都沒準備，不過她相信男友不會生氣，「在一起久了，情侶生活就是這樣」。

台視、東森《高塔公主》31日首播，記者會上，孟耿如、莫允雯、周群達、利晴天、王家梁、鄭茵聲、王牧語、田中千繪、藍鈞天、蘇達、林子珊都出席，並分享拍攝趣事。

活動中首度公開15分鐘版獨家精彩片花，孟耿如先是在劇中和周群達Duncan大談純愛，下一秒又對利晴天咬唇強吻。但兩人都笑說這場戲拍的一點都不浪漫。利晴天笑說「本來以為會有福利，孟耿如不但真咬，還流得我滿嘴都是她的口水，所以我當下是真的超害怕的」。孟耿如不好意思的說「因為我當時整個人被扛起來，而且還真的用牙齒咬所以口水狂流，拍完看到自己戲服全是口水才知道發生什麼事」。

王家梁在劇中將和王牧語配對湊CP，王家梁說「這次我演的是一個好動外放角色，希望大家會喜歡」。田中千繪則是與藍鈞天分飾執行長與老闆，兩人似乎有段情？藍鈞天加碼爆料「我還有一個兒子還沒公開」，原來是劇中也將有身世爆點，田中千繪神祕說「想知道我們的故事就要準時收看了」。

台視、東森《高塔公主》將於3/31(六)於台視首播，東森綜合台每周日晚間10點《高塔公主》。

(中時)

張懷顥「堅持」12年下半年發片 … 執掌八大20年 總經理林柏川今榮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。