與黃子佼談婚事沒吵架 孟耿如真的不急

2018年03月30日 20:22 中時 洪秀瑛

莫允雯（左起）、孟耿如、王牧語、鄭茵聲。（蘇蔓攝）

藍鈞天（左）、田中千繪。（蘇蔓攝）

王家梁。（蘇蔓攝）

演員群。（蘇蔓攝）

黃子佼前不久鬆口表示將在2020年完婚，後傳出婚事緊急喊卡，原因是雙方對婚禮細節沒共識，又澄清「喊卡～是等下一次再思考，但沒事」。孟耿如30日出席新戲《高塔公主》記者會，她強調沒和黃子佼吵架，雙方是達成共識認為結婚還有一些時間，「不急，未來再繼續討論」。

孟耿如也提到近來忙拍戲，和黃子佼見面時間少之又少，擔心感情受影響？她笑稱：「我覺得很OK！拍戲拍到不會覺得很想回家。」黃子佼昨生日，孟耿如尷尬說什麼都沒準備，不過她相信男友不會生氣，「在一起久了，情侶生活就是這樣」。

台視、東森《高塔公主》31日首播，記者會上，孟耿如、莫允雯、周群達、利晴天、王家梁、鄭茵聲、王牧語、田中千繪、藍鈞天、蘇達、林子珊都出席，並分享拍攝趣事。

活動中首度公開15分鐘版獨家精彩片花，孟耿如先是在劇中和周群達Duncan大談純愛，下一秒又對利晴天咬唇強吻。但兩人都笑說這場戲拍的一點都不浪漫。利晴天笑說「本來以為會有福利，孟耿如不但真咬，還流得我滿嘴都是她的口水，所以我當下是真的超害怕的」。孟耿如不好意思的說「因為我當時整個人被扛起來，而且還真的用牙齒咬所以口水狂流，拍完看到自己戲服全是口水才知道發生什麼事」。

王家梁在劇中將和王牧語配對湊CP，王家梁說「這次我演的是一個好動外放角色，希望大家會喜歡」。田中千繪則是與藍鈞天分飾執行長與老闆，兩人似乎有段情？藍鈞天加碼爆料「我還有一個兒子還沒公開」，原來是劇中也將有身世爆點，田中千繪神祕說「想知道我們的故事就要準時收看了」。

台視、東森《高塔公主》將於3/31(六)於台視首播，東森綜合台每周日晚間10點《高塔公主》。

(中時)