光華高中、復興國中大手牽小手國際交流

光華高中6位國際生走進復興國中展開國際交流。（曹婷婷攝）

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大手牽小手、攜手國際交流！光華高中為促進高中與國中的資源連結，校長張淑霞率法國、德國等6名國際生和校內國際志工10人，30日赴復興國中進行一場跨國界的文化、藝術、美食交流，國中生和國際生面對面互動，共同經歷一場豐盛學習饗宴。

來自法、德、泰、巴西的6位美少女，去年9月成為光華高中國際交換生，入班選讀適合自己興趣的科目，同時也在校內展現不同的才藝和師生交流，受到熱烈迴響，復興國中特別邀請光華國際生前來與國中生互動，體驗國際文化多元性。

光華高中不僅安排國際交換生介紹各國語言，同時安排國際生和校內國際志工展現才藝。復興國中敬世龍校長表示，復興國中每年都會辦理海外教育旅行，但不是每位學生都有機會出國，讓國際生進入校園，能夠嘉惠更多學生具有全球化視野。

他也勉勵有申請參與入班交流的17個班級，「讀書考試當然很重要，多體驗不同國際文化，開拓知識視野也很重要。」藉由和光華大手牽小手的國際生入班互動，打開個人對夢想的堅持和努力。

巴西國際生王沐雅(Duda)以葡萄牙語、英語、中文和國中生互動，並教導葡萄牙語問候，並演奏烏克麗麗、彈唱不同語言歌曲。就讀光華普通科的周曜也表示，大手牽小手的另類學習嘗試，讓他充分感受到全球化的學習氛圍。

(中時)

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