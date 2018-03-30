探秘南極 大陸科考隊勇闖阿蒙森海

2018年03月30日 20:36 旺報 林瑞益

雖然中國大陸第34次南極科考隊搭乘「雪龍號」日前已踏上返航回國行程，但值得回顧的是，科考隊員返航之前在阿蒙森海及附近的高浪海區顛簸20多天，成功完成了中國首次南極阿蒙森海綜合調查，為探索南極「前世今生」的奧秘積累了寶貴樣本和資料。

新華社3月30日報導，2月17日下午，中國極地考察船雪龍號破冰營救「黃河艇」回船。2月13日晚間，雪龍船上的黃河艇拖載著裝滿油料的駁船至中山站1公里外的丹鳳島岸邊，將油料成功輸送至中山站後。

阿蒙森海位於南極南大洋太平洋磁區。歷史上，曾有南韓、美國等少數國家在夏季對該海域開展過研究。科考隊員唐正說：「如果把阿蒙森海比作月球，那麼阿蒙森海的深海就像月球背面。」他在雪龍號上的主要任務之一就是從阿蒙森海的海底採集沉積物，以此揭秘南極海洋前世之謎。

3月2日元宵節晚上在作業海區，現場作業指揮員韓貽兵帶領科考隊員開動鋼纜絞車，將一個金屬箱子緩緩放下海底。兩個多小時後，他們從2700多公尺深的海底將箱子收回，成功採集到沉積物樣品。

這項工作費時費力，在阿蒙森海初冬惡劣的海況下尤其困難。整個調查期間，像這樣的沉積物採集作業，雪龍號一共成功完成了9次。這些海底沉積物就像地球的「年輪」，記載著南極海洋一段被封存的歷史。

(旺報)