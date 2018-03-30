花博9月試營運 外埔園區進度超前

2018年03月30日 20:47 中時 陳淑娥

水頭二路會車不易，將進行拓寬為雙線道。（陳淑娥攝）

花博將於9月試營運，市議員吳敏濟關心外埔園區暨聯外道路工程進度，30日召開說明會，相關單位表示目前進度均微幅超前，他建議陸續動工的3條聯外道路拓寬工程，須確保進出交通的安全與順暢。

水利局副局長馬名謙指出，外埔園區5大主題包括綠海方舟─外廣場迎賓區、巨葉豐收─內廣場活動區、摩西分水─生態池綠化區、虎爸農莊─花堡廣場展示區及竹風好食─竹棚輕食服務區等。整地及基礎工程進度已達90%、景觀及設施工程95%、展館工程（自然館、綠能館）86.83%，均較預定進度微幅超前，預計5月及6月底前陸續完工。

馬名謙說，15米的聯絡道路是花博重大工程之一，全長約1.1公里，完工後不只能紓解花博期間的人及車潮，還串連起南北向台13線三豐路和東西向中132線甲后路，工程經費1億4600萬元，目前橋面已經架設完畢。

吳敏濟表示，花博園區預計吸引800萬人次參加，對促進觀光及產業發展有極大的助益，而2020年世界蘭花展也將在此地舉行，這個永久性場館對外埔未來的發展至關重要。他強調，除了15米聯外道路外，建議水頭一路排水溝加蓋以增寬路面，而狹隘的水頭二路也將拓寬為6米7道路，不過該路段一處轉彎處矗立4枝高壓電桿，要求相關單位早日與台電協調遷移事宜，以免未來影響行車安全。

(中時)