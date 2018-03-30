執掌八大20年 總經理林柏川今榮退

2018年03月30日 20:40 中時 洪秀瑛

林柏川在八大已20年。（粘耿豪攝）

員工列隊歡送。（粘耿豪攝）

主播和老長官擁抱。（粘耿豪攝）

主播群致贈「金牌總經理」禮物。（粘耿豪攝）

石怡潔忍不住掉淚。（粘耿豪攝）

員工和總經理擁抱。（粘耿豪攝）

員工和總經理合照。（粘耿豪攝）

八大電視總經理林柏川30日卸下執掌20年的職務榮退，台內300多位員工們昨齊聚大廳歡送，在8位主播群帶領下，當家主播石怡潔代表祝福，並致贈精心設計「金牌總經理」禮物，感謝他將輝煌的20年人生獻給八大，有員工激動落淚，也有人主動和他愛的抱抱，林柏川成了人形立牌，一一與員工合照留影，對員工們有求必應，場面熱鬧溫馨。

林柏川榮退後將受聘為旺旺集團首席顧問，以40餘年的經營管理經驗，提供年輕世代在創新之餘，更穩健踏實走向美好未來。 林柏川表示，這並非突然決定，早在1年前就已規劃將在今年3月底退休，從第一線退到第二線，退休後時間多了，除了藉此調養身體，也樂得含飴弄孫。

林柏川與旺旺集團董事長蔡衍明相交近40年，即將擔任旺旺集團首席顧問，「以我對產業的熟悉度、長期與韓國合作關係，可以貢獻經驗和專業，戲劇一直是我的強項，中天可以轉型空間很大，以現在氛圍和市場現況來說，自製戲劇不是不行，但必須在安全和不賠錢前提下」。

林柏川指出，八大有今天這一切，不是他個人榮耀，而是全體員工陪伴著一起打了這美好的一仗，台內有很多超過10年、20年的員工，當然也有很多陸續加入的新員工，大家像一家人齊心協力打拚，才能創造20年來每年都能賺錢，就算這幾年台灣電視產業艱困，去年仍有3億多營收，這些貢獻與成績都是全體員工努力付出、一起創造的。

68歲的林柏川，民國64年進入廣告公司任職，而後成立製作公司在老三台時代製作不少膾炙人口經典戲劇，已故的前八大董事長楊登魁當時邀他投資八大，林柏川陸續為股東創造100多億獲利、二度吸引外資投資，先是10年前安博凱以40億取得股權，7年前瑞典私募基金殷拓集團以60億接手，4年前由台塑開發經營，堪稱一路推高八大身價的幕後功臣。

這20年，林柏川亦讓八大電視的綜藝節目線從歌廳秀轉型成優質音樂節目，成為金鐘獎常勝軍；讓八大自製優質偶像劇，從《十八歲約定》、《鬥魚》、《惡作劇之吻》、終極系列、《我可能不會愛你》等，不但創造台灣華劇口碑，也廣銷海外市場，堅持戲劇自製，打造影視主流；也最早從韓國引進韓劇，從《火花》、《大長今》、《藍色生死戀》等，為台灣影視產業開創韓流。

(中時)