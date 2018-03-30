柯佳嬿忙婚事偷抱怨「很麻煩」 婚後尺度大開想挑戰...

2018年03月30日 20:38 中時 徐桐炘

楊貴媚剛在泉州拍完新戲，張睿家則有網劇於昨日上線。（盧禕祺攝影）

陳庭妮和莊凱勛紛表達對學生導演的支持。（盧禕祺攝影）

楊達敬和蔡燦得擔任金穗獎頒獎典禮主持人。（盧禕祺攝影）

柯佳嬿30日出席金穗獎頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，是她宣布結婚後首度公開露面，她原抱持輕鬆態度到場，受訪時才驚覺短片《謎絲》入圍個人獎項，讓她瞬間心情轉變，談到是否有導演夢，她表示現在心態開放，不排斥嘗試新的可能，甚至放豪語：「有人要找我唱歌也不反對。」不過她表示一切要等到婚禮結束後再說，婚宴預計下半年舉行，偷抱怨：「很麻煩。」不過自認是滿一般的婚禮，「找個地方請大家吃吃飯。」

本屆金穗獎大使楊貴媚和張睿家共同現身，楊貴媚近來參與不少新導演的作品，她語重心長說：「心裡五味雜陳，很多新銳導演很優秀，但是資源不到，手腳就無法展開來，還是要有配套幫助他們。」但她表示不會「不計酬勞」接演，背後理由其實用心良苦，「我們如果不計酬勞，劇組的預算就會有問題。」她也提出疑問：「大家已經在一條船上，要同舟共濟，但為什麼他們會資源不足？是否配套措施不夠？」

張睿家近日正在宣傳網劇《動物系戀人》，昨日剛上線，他透露和阿嬌、隋棠都有許多有趣互動，目前則在談新作品，他表示對電影、戲劇或網劇都不排斥，但故事題材很重要，「會有吸引力想去挑戰。」被問是否尺度不計，楊貴媚搞笑代他回應：「如果有需要的話。」

陳庭妮和莊凱勛擔任頒獎嘉賓，陳曾參與觀摩影片，她認為出席金穗就能感受到熱情和夢想，「許多人的啟蒙都是從金穗開始。」更希望大家能撕掉「學生導演」的標籤。莊凱勛也認為不該排斥參與學生作品，「可以直接跟新世代連結，就演員來講，上一代的事你要知道，下一代文化也要了解。」更解釋：「如果我們可以跟他們一起前進，演員的路也可以走的更長遠。」

莊凱勛新片《𤆬路》則入圍學生組劇情類，該片由《囧男孩》主演李冠毅執導，莊開玩笑說因為對方太帥所以決定參與，「沒有看過導演比男主角帥吧！」但也隨即讚賞對方雖然年紀小，卻對社會弱勢議題相當關注。他還有另部新片《緝魔》（暫定）將在年末上映，賣關子說：「應該是我這輩子最帥的造型。」本屆頒獎典禮星光熠熠，還有李千娜、曾佩瑜等人出席。

(中時)