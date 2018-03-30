作客同學家吃稀飯 狄鶯嫌太寒酸喝令孫安佐「不准再去」

2018年03月30日 20:57 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

孫鵬和狄鶯的愛子孫安佐在美國闖大禍，揚言要對校園進行掃射，不僅被警方逮捕，還遭就讀的學校火速退學，夫妻兩也在今晚(30日)飛美救人。孫安佐以及狄鶯夫妻的過往也不斷被網友挖出來，如今又有網友找出多年前狄鶯上節目片段，嫌孫安佐同學家吃稀飯太寒酸，下令兒子不准再去。

隨著孫安佐事件發酵，也有越來越多網友爆料孫安佐還在台灣時就出現過許多偏差行為，例如拿BB彈躲自家陽台攻擊路人，以及自製噴火器完成後再社團炫耀，並且跑去河濱公園測試等情形，甚至還傳出曾在國中毆打同學，是狄鶯去學校低頭拜託才把事件壓下來。

狄鶯對孫安佐的教育方針也成為注目焦點，網友翻出6年前狄鶯的受訪片段，當時狄鶯不只說在孫安佐小六畢業前，從不讓他單獨離家，連自己去便利商店買東西都不准。談到飲食方面，狄鶯更自豪，都讓兒子吃頂級食材，例如鮮蝦、深海魚和牛小排，甚至還有一台冰箱是專門擺放孫安佐的食物。

狄鶯不只在家中對孫安佐很要求，就連交友圈也都要過濾。有次孫安佐作客同學家，回家後狄鶯知道孫安佐吃的是稀飯，她聽到後嫌實在太寒酸，當場喝令孫安佐不准再去同學家玩。

由於只有孫安佐一個獨子，狄鶯對他溺愛有加，不僅從小就念學費動輒數十萬的明星學校，還花大錢將孫安佐送去美國念書，怎料兒子到美國後，竟然揚言要掃射學校，因此遭到逮捕，還讓夫妻倆不惜代價停工飛美，只為了救出寶貝獨生子。

(中時電子報)