新莊場政見會 侯友宜推公托、周數政績

2018年03月30日 21:17 中時 譚宇哲

前台北縣長周錫瑋大談縣長任期整治大漢溪、新莊中港大排等政績。（譚宇哲攝）

國民黨新北市長初選第二場集會式政見會30日晚間於新莊農會登場，現場座無虛席。（譚宇哲攝）

國民黨新北市長初選第二場集會式政見會30日晚間於新莊農會登場，前新北市副市長侯友宜主打公托數量增加、行銷新莊廟街推動都更等政見，前台北縣長周錫瑋則大談縣長任期整治大漢溪、新莊中港大排政績，宣示打造新莊為新科技的創業園區、為新北市爭取每年2000億預算等願景。

侯友宜今晚以第一順位上台發表，侯友宜說，高齡化、少子化問題嚴重，他在副市長任內幫市長朱立倫推動公共托育，25間都是他去找地點、招標完成，但數量仍不足、中籤率低，若上任市長，會大量使用閒置教室和公共空間，收托人次一定要比現在3000更多，「讓年紀大的有所依托，年紀小的有人照顧。」

侯友宜也指出五股、泰山、林口違章鐵皮工廠及五股垃圾山問題，侯表示，未來將透過區段徵收、市地重劃等手段，積極創造市民、政府、廠商三贏，一定要把居住安全公共安全放在第一，沒有安全就沒有居住正義。

侯友宜也說，自己的政見「安居樂業」不是華麗名詞，是大家心中的夢想，尋回團結的台灣、沒有分裂的新北市，是他心中最重要的一個使命。

第二順位上台發表的周錫瑋細數縣長任期內完成中港大排和大漢溪整治、新莊線捷運通車等政績，更當場對台下的新北市議員黃林玲玲承諾，當選市長一定重新改造新莊老街，把「新莊碼頭」蓋起來。

周錫瑋特別提及新北市年輕人低薪問題，周指出，新莊將來要做新科技的創業園區，過去政府開發新莊副都心的成本約50億，賣地賣了800億，可以把賺到的750億拿出來買地蓋房、蓋產業園區給年輕居住就業。

周錫瑋說，新北市有40萬平方公里土地可以蓋，政府土地拿出來，土地成本降低了，房價就降低了，「政府不要小氣，該拿出來就拿出來」。

周錫瑋也說，擔任台北縣長時期年預算750億，僅僅是台北市的一半，新北市人口400萬，比台北市多150萬，預算仍低於北市，當選市長後將為新北市爭取年預算至2000億，逐步實現自己擔任縣長時期即以規畫至2030年的新北市發展目標，「讓新北贏台北！」

(中時)