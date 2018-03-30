七安產業道路遭亂丟廢棄物　元凶捉到了！

基隆市安樂區七安產業道路支線今年3月發現大量事業廢棄物被傾倒在路旁，嚴重影響周遭生活環境。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
七安產業道路遭亂丟廢棄物　元凶捉到了！

基隆市安樂區七安產業道路支線今年3月發現大量事業廢棄物被傾倒在路旁，嚴重影響周遭生活環境，居民報案請求警方協助偵辦；警方查出是位於新北市汐止某一家室內裝潢公司員工所為，今（30）日收網逮人。

七安產業道路支線路段過去不時傳出，遭人惡意棄置生活垃圾、紙箱、塑膠、裝潢材料、玻璃等大量事業廢棄物，過去環保局取締成效不彰，使得當地有如「三不管地帶」的垃圾廢棄場，由於道路鄰近大型社區，影響居民生活品質。

基隆市警局第四分局偵查隊獲報，四分局獲報後調閱周遭監視器，鎖定一部涉案車輛展開偵辦，見時機成熟，會同環保局、警察局行政科、刑事警察大隊偵一隊等單位共組專案小組，並報請基隆地檢署檢察官林秋田指揮偵辦，於昨天中午在新北市汐止區找到涉案車輛，逮捕廖姓男子（45歲）和郭姓男子（43歲)到案。

廖、郭2嫌坦承犯案，供稱在汐止某家室內裝潢公司從事室內修改工程，為減省工程廢棄物處理費用，涉嫌自106年7月間迄今每月1至3次利用下雨天或傍晚時，至七安產業道路支線安樂區武嶺段，暗地傾倒事業廢棄物，犯嫌每次棄置廢棄物每車可節省新臺幣4,000元載運處理費，每次運載數10袋廢棄物，總估計傾倒量約5公噸。

警方訊問後將廖、郭2嫌依違反廢棄物清理法移送基隆地檢署偵辦，另外，基隆市府環保局表示，也將依廢棄物清理法對業者予以裁罰。

(中時)

作客同學家吃稀飯 狄鶯嫌太寒酸… 航海時尚 享受快意人生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。