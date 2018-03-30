2018年03月30日 21:48 中時 李其樺

七安產業道路遭亂丟廢棄物 元凶捉到了！

基隆市安樂區七安產業道路支線今年3月發現大量事業廢棄物被傾倒在路旁，嚴重影響周遭生活環境，居民報案請求警方協助偵辦；警方查出是位於新北市汐止某一家室內裝潢公司員工所為，今（30）日收網逮人。

七安產業道路支線路段過去不時傳出，遭人惡意棄置生活垃圾、紙箱、塑膠、裝潢材料、玻璃等大量事業廢棄物，過去環保局取締成效不彰，使得當地有如「三不管地帶」的垃圾廢棄場，由於道路鄰近大型社區，影響居民生活品質。

基隆市警局第四分局偵查隊獲報，四分局獲報後調閱周遭監視器，鎖定一部涉案車輛展開偵辦，見時機成熟，會同環保局、警察局行政科、刑事警察大隊偵一隊等單位共組專案小組，並報請基隆地檢署檢察官林秋田指揮偵辦，於昨天中午在新北市汐止區找到涉案車輛，逮捕廖姓男子（45歲）和郭姓男子（43歲)到案。

廖、郭2嫌坦承犯案，供稱在汐止某家室內裝潢公司從事室內修改工程，為減省工程廢棄物處理費用，涉嫌自106年7月間迄今每月1至3次利用下雨天或傍晚時，至七安產業道路支線安樂區武嶺段，暗地傾倒事業廢棄物，犯嫌每次棄置廢棄物每車可節省新臺幣4,000元載運處理費，每次運載數10袋廢棄物，總估計傾倒量約5公噸。

警方訊問後將廖、郭2嫌依違反廢棄物清理法移送基隆地檢署偵辦，另外，基隆市府環保局表示，也將依廢棄物清理法對業者予以裁罰。

(中時)