獨／狄鶯「我很冷靜」 親姊擔憂外甥安危

2018年03月30日 21:36 中時 洪秀瑛

孫安佐和媽媽非常親密。（取自臉書）

狄玫是資深歌仔戲演員。（取自臉書）

狄玫談外甥孫安佐。（資料照）

孫鵬和狄鶯今晚登機畫面。（范揚光攝）

孫鵬和狄鶯今晚登機畫面。（范揚光攝）

孫鵬、狄鶯兒子孫安佐因揚言恐攻在美遭捕，夫妻倆今晚赴美救子，據知狄鶯對身邊友人說「我很冷靜」，不但不慌張還反過來安慰友人，鎮定得讓友人覺得不可思議，連她親姊姊狄玫今也說「狄鶯很堅強」，這場赴美救子耗神又耗錢，狄玫說：「現在錢不是問題，小孩平安最重要。」

據知，孫安佐目前有2個律師幫忙和法官交涉，狄鶯和孫鵬已從台灣帶了當時訂購防彈背心、子彈等配備的發票，一到賓州後也將到打靶俱樂部調錄影帶，蒐集所有資料和影像一併透過律師提供給法官，證明孫安佐真的沒有恐攻意圖，且部分配備也是在美國合法買的。

對此，狄玫說「妹妹、妹夫在台灣買的也合法，不然怎麼可以帶出國，我們做的每件事都合法，如果要做壞事就不會那麼明目張膽把那些東西放家裡」。坦言孫安佐從小喜歡玩槍，「他身上沒有錢，都是爸媽買給他的會有危險嗎」，狄玫現在除了擔心外甥安危，也擔憂妹妹、妹夫是名人，在美國會因此被刁難，哽咽喊話希望媒體不要一直報導。

狄玫替外甥護航，「我看安佐從小看到大，他對人有禮貌、單純，也不會說髒話，一個人在國外，男孩子比較粗線條，不知道那些話的嚴重性，一句玩笑話會變成這樣，也是我們想像不到的；我妹平時把兒子教得很嚴謹，不可能讓小孩在社會上做壞事，她不會麻煩別人，而是一定先把自己的小孩教好，她只希望兒子健康長大，從小也沒讓兒子看負面新聞，小時候出門一定是父母陪著，現在讀高中才會讓他自己搭捷運」。

狄玫透露，狄鶯和孫鵬有時不在台灣，會請她到家裡幫忙看著孫安佐，以前孫安佐很胖，現在因為健身瘦了，可以單手伏地挺身，她只要一到狄鶯家，孫安佐就會對她說「阿姨，媽媽說妳會翻筋斗，那我會單手伏地挺手，我們來拚看看」，她說孫安佐就是無心的一句話，因為國情不同卻變成這樣，「希望外界給他們空間，讓他們夫妻倆好好把孩子帶回來」。

(中時)