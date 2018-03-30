退將：為募兵績效放棄專業堅持 軍人地位難重振

2018年03月30日 21:55 中時電子報 喻華德

近期國軍招募專員為達募兵績效，不論是「佛系」招募、「美女牌」還是進攻「夾娃娃機」，絞盡腦汁展現了「前所未有的創意」。前陸軍副司令、退役中將吳斯懷今日在臉書「中華民國台灣軍政府」專頁以「陸軍募兵飢不擇食，數字無法取代戰力！」為題評論，指出國軍高層為湊人數粉飾太平，在專業上讓步、妥協，只求「美化數字」的招募，不僅戰力堪慮，更無法重振軍人社會地位。

回顧107年5月18日，據《中央社》報導「總統蔡英文說，過去1年，政府致力於提升軍人在臺灣社會中的地位，現在已經可以看出成果，在臺灣民眾心目中，軍人不僅地位有所提升，也更受到民眾喜歡。」

蔡英文總統。（資料照，姚志平攝）

以下為吳斯懷將軍原文

陸軍募兵飢不擇食，數字無法取代戰力！

國軍主事者多年來沒有一位，願意面對現實，公開大聲告訴政客與社會：在目前人口結構、社會氛圍，國家安全不能有空窗的需求下，募兵制已經推不下去，硬衝募兵數字只是粉飾太平；國軍基層不能再承受戰訓本務之外的旁務與虛耗，部隊訓練嚴重失衡，裝備保養人力不足，基層部隊苦不堪言，整體士氣低落，戰力明顯下降，大家一定要弄清楚，冰冷的數字無法取代戰力。

面對遠超過合理及齡男性人口比例的招募目標，「三分之一男生要入營當軍人」，花招百出到了飢不擇食的地步。為了把部隊空缺補滿，降低招募標準，不介意濫竽充數；報考人數不夠？取消筆試科目；基層軍官大缺，把志願役預官簽約期降到一年。不在意錄取成員素質低到什麼程度？「一年期少尉」符不符合轉型募兵時標榜的「長留久用」？也沒有人介意。

因應部隊人力大缺口，從上將到女士官都投入募兵，招募變成國軍的集體運動。軍令如山，面對沈重的績效壓力，各級部隊長還有心思投入戰備訓練嗎？招募單位只求吸引人簽約入伍，新訓單位只管讓最多人結訓下部隊，戰鬥部隊遇到不適合從軍的成員，也不敢汰除。大家都怕績效不好看被長官檢討，上下交相賊，只求美化數字。

如果國軍自己都不重視自己的尊嚴，不斷在專業上讓步妥協，如何能讓軍人保持士氣與自重？如何能夠讓社會大眾對軍人產生足夠敬意？一支失去專業與尊嚴的軍隊，有如失去靈魂的行屍走肉，平常用於無關戰備的救災、收割洋蔥、打雜，或許力猶可逮；一旦戰爭的嚴酷考驗猝然降臨，能指望國軍頓時由怯懦轉為勇敢，瞬間從苟且變成精實？

(中時電子報)