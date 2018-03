2018年03月30日 22:22 工商 陳怡均

美國洛杉磯法官裁定,由於咖啡豆在烘焙過程產生的化學物質可能致癌,要求在加州咖啡零售商必須在產品上註明警告標語,否則可能面臨數百萬美元的罰款。

1家名為「毒物教育和研究諮詢委員會」(Council for Education and Research on Toxics,CERT)的非營利組織在2010年控告星巴克(Starbucks)在內的90幾家咖啡零售商,指稱這些業者沒有警告消費者咖啡內含的化學物質可能致癌,違反加州法律。

洛城高等法院法官柏里(Elihu Berle)周三的裁決指出,星巴克和其他企業無法證明在咖啡烘焙過程產生的致癌物質不會對人體造成威脅。其中一項致癌物質是丙烯醯胺(acrylamide)。

星巴克與其他被告廠商須等到4月10日才能對此裁決提出異議。

(工商)