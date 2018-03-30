產學合作效果佳 鈊象電子捐台科大2000萬

2018年03月30日 22:26 旺報 李侑珊

鈊象電子捐款台科大2000萬，並與台科大續約聯合技術研發中心。(左起)台科大校長廖慶榮、鈊象電子董事長李柯柱。（台科大提供）

遊戲大廠鈊象電子，再捐款台科大2000萬元！台科大校友企業鈊象電子，不僅回饋母校台科大，更與台科大有密切的產學合作，10年內捐款及產學合作金額破億元。

適逢台科大43周年校慶，鈊象電子捐款台科大2000萬，並與台科大續約聯合技術研發中心，再提供3年3000萬的金額，與台科大繼續拼產學。

台科大校長廖慶榮表示，台科大與多家企業成立聯合技術研發中心，由不同領域的教授帶領學生團隊提供專業的研發技術，針對不同企業需求，客製化來解決業界問題，達成「業界出題、學界解題」的模式十分成功，與鈊象電子的合作就是成功案例。

鈊象電子於97年、102年捐款回饋母校總計3000萬，於104年首次與台科大設立聯合技術研發中心，以3年3000萬的金額，與台科大在遊戲及多媒體領域進行產學合作。今年(107年)除了再度捐贈母校2000萬元，也繼續以3年3000萬與台科大延續聯合技術研發中心的產學合作案，十年內捐款與產學合作金額破億元。

鈊象電子董事長李柯柱表示，多年來與台科大的產學合作非常成功，台科大的教授們協助帶領公司研發團隊，增強公司研發能量，讓公司的研發能獲利，公司穩定成長。企業與大學的密切產學合作關係，不僅可以讓教授們更貼近產業界，也有利於教授們在教學上更實用，學生們也更受用。此外，同學們在學校時就能深入了解產業，並提早對公司有深入的了解，企業培育人才的時間更早，這些同學們都直接進入公司服務，培養出更多搶手實用的人才。

鈊象電子是國內唯一具有自製開發商用電子遊戲機和線上遊戲的領導廠商，擁有全方位的遊戲產品線，《明星3缺1》等知名線上遊戲以及許多遊戲場的電子遊戲機全都出自鈊象電子。

打造鈊象電子的是台科大電子系畢業的校友們，鈊象電子可說是名符其實的「台科大校友企業」。台科大電子系畢業的李柯柱董事長、鈊象電子總經理江順成與同為同學的陳阿見總經理一起創辦鈊象電子，開啟了台灣自製、研發、 設計商用遊戲機的產業。

透過與台科大的產學合作，鈊象電子可以強化技術研發以及軟硬體整合能力，來提升遊戲產業技術層次與產品品質，並期望刺激遊戲廠商共同投入高階產品之開發，帶動數位休閒遊戲產業的發展。

(旺報)