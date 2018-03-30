從越戰開始　美軍最愛的M4卡賓槍

美國陸軍士兵在伊拉克戰場上使用M4卡賓槍。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

上圖為M4卡賓槍，下圖為改良版的M4A1步槍。(圖/美國陸軍)

美軍使用M4卡賓槍的歷史，最早可以追溯至上世紀60年代的越戰時期，從那時開始歷經不斷改良，直到今天成為美國陸軍相當愛用的常規武器，也是美國所有地面部隊的標準裝備。這款武器受到高達9成的美國老兵信任和喜愛！

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《國家利益》(The National Interest)報導，1990年代左右，美國陸軍開始採用少量M4卡賓槍，取代槍管較長的M16A2。M4卡賓槍槍管只有37公分左右(14.5英吋)，M16A2槍管則有53公分(21英吋)。M4卡賓槍還有一個可折疊的槍托，讓步兵在裝甲車或直升機等狹小的空間時，更方便攜帶。也更適合在近距離的都市叢林作戰使用。

美國陸軍打算將現有的M4卡賓槍再升級成M4A1，包括把M4改成全自動射擊的控制零件、換裝改良版的扳機，以及更換一種只有連續射擊以後才會過熱的槍管。同時M4A1步槍也會改成左右兩邊都可以靈活控制，讓左撇子士兵也可以方便使用。

M4卡賓槍最早在上世紀的越戰時期就開始出現，直到本世紀初伊拉克戰爭和阿富汗戰爭，美軍開始使用M4卡賓槍大量裝備部隊。

根據非營利組織CNA公司調查報告指出，訪問了參與伊拉克和阿富汗戰爭的美國陸軍官兵，高達89%老兵認為M4卡賓槍相當可靠，只有不到19%的士兵曾經在戰場上遭遇卡彈的狀況。因此仍有8成士兵對M4卡賓槍的作戰力相當有信心。

(中時電子報)

文章來源：M4: The Gun the Army Loves to Go to War With

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