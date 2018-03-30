陳菊、劉世芳同聲駁斥不實指控：退選是為黨內團結

2018年03月30日 22:45 中時 李義

新勇哥物語指高雄市長陳菊以擔任總統府祕書長交換劉世芳退選，陳菊與劉世芳30日晚間同聲駁斥不實，是子虛烏有的指控，再次強調「退選是為黨內團結」，傷害民進黨也傷害菊姐為桶箍黨內團結的付出。

物語中寫道「劉世芳的退選跟菊姐的人事安排有密切關係」。

劉世芳對此說法感到莫名其妙，她回憶，今年1月7日過年前後，與新系大老張維嘉基於禮貌，拜拜會前總統陳水扁，與初選無關。

聊天時，阿扁總統還是很關心選舉，頻頻詢問劉世芳是否需要協助？劉都表達感謝婉拒，會努力拚初選。

劉世芳對不實指控感到憤怒，拚了好些日子，最後決定退選是因為不願看見黨分裂，是為團結黨內，與陳菊市長是否接任總統府秘書長毫無關連。

她說，數十年來，菊姐的政治聲望與高度與她對台灣民主的貢獻有目共睹，只要對執政穩定和發展有益，願扮演桶箍，與初選毫無關係，我相信菊姐會一本從政初衷，全力以赴。

陳菊幕僚也表示，劉世芳在今年1月11日宣布退選，是不忍民進黨內因初選產生撕裂與對立，市長經她說明後尊重她的決定。而媒體是在2月24日起開始報導市長可能接任總統府秘書長的傳聞，市長在此之後多次公開說明到目前為止沒有這種討論。這是兩個完全獨立的事情，一個是事實，另一個只是傳聞，而且時間相差將近一個半月，也沒有因果關係，外界不必多加揣測。

陳菊幕僚也說明，民進黨初選已經完成，市長呼籲黨內共同輔選經黨內民主程序提名的市長及市議員候選人，追求市政無縫接軌及議會過半，繼續在高雄落實民進黨執政的價值。這個目標，只有在初選結束後放下競爭恩怨，一起團結前進的前提下才能完成。

(中時)