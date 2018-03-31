蔡政府「正名」動到革命先烈頭上 網：連阿扁都不敢這樣改

「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」29日在台北忠烈祠舉行，由總統蔡英文（中）主祭。右為行政院長賴清德。中央社記者吳家昇攝　107年3月29日

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中時電子報

總統蔡英文在3月29日主持「中華民國107年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，有網友發現蔡政府偷偷將行之有年的「中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」給「正名」，網友質疑蔡政府不紀念「革命先烈」只紀念「先祖」，是切割民國38年前實際統治中國大陸含臺灣省的中華民國。網友指出，中共「只承認1949年以前的中華民國」，小英「只承認1949年以後的中華民國」。連前總統陳水扁執政時，到處推動「正名運動」也不敢動到革命先烈的頭上。

據本報查證，前總統馬英九在民國105年最後一次參加春祭時使用的名稱為「中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」，而自106年蔡英文總統第一次主持春祭，就「正名」成「向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，今年已是「不紀念革命先烈」的第二年。

據國防部發言人臉書援引《軍聞社》29日的報導中，「上午10時，蔡總統在總統府代理秘書長劉建忻陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。」

網友質疑「各民族先祖」是指哪些民族，那麼蔡英文又是哪個民族呢？

(中時電子報)

圖為民國107年春祭，翻攝總統府畫面。 107年3月31日。

圖為民國106年春祭，翻攝總統府畫面。 107年3月31日。
圖為民國105年春祭，翻攝總統府畫面。 107年3月31日。
網友發現蔡政府將春祭中原先紀念的「革命先烈」改成「先祖」。
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