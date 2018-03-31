律師說法》李敖逝世爆遺產糾紛 非婚生女李文開戰第一步是…

2018年03月31日 00:02 中時電子報 黃眉青 文／李詩楷律師、編輯／

知名作家李敖本月18日罹患腦瘤離世，享壽83歲，李敖逝世後爆出遺產糾紛，非婚生女兒李文跳出來，強調自己是合法繼承人，與同父異母的弟弟李勘爭遺產，直言「要開戰了！」要求看遺囑和取得部分骨灰。

●法律評析

究竟何人有權繼承作家李敖的遺產呢？律師李詩楷分析，首先，要確定誰是李敖的合法繼承人，依據我國民法第1138條規定：「遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。」，所以目前可以確定李敖之合法繼承人有配偶王小屯、兒子李戡及女兒李諶，而報載之長女李文是否也有繼承的權利，端視其在法律上是否與李敖有親子關係存在。

李文是李敖的非婚生子女又無我國國籍，縱然在自然血緣上與李敖為父女關係，但如果要取得繼承李敖遺產之權利，還必須具備法律上之親子關係，也就是要在我國取得與李敖之法律上親子關係，至於非婚生子女如何取得法律上之親子關係呢？我國民法第1065條規定，係透過「認領」之方式，條文內容為：「非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領。」。

依據媒體報導，李文年幼時經李敖帶回讓李敖母親照顧，李敖也送李文至美國求學，以及李敖與李文相處的諸多照片等佐證，則依上開民法規定，李文就算未經李敖直接表達認領之意思，仍可主張其業經李敖撫育，法律上視為認領，而早已與李敖發生法律上之親子關係，並取得繼承人之資格。

不過，如果其他繼承人否認或質疑李文與李敖之法律上親子關係，則李文可透過提起確認親子關係之訴訟，以李敖之繼承人王小屯、李戡及李諶為被告，訴請請法院以判決之方式，確認其與李敖之親子關係存在，如獲勝訴判決，就可以合法繼承李敖的遺產了。

(中時電子報)