律師說法》李敖逝世爆遺產糾紛 非婚生女李文開戰第一步是…

作家李敖(左)逝世爆遺產糾紛，非婚生女兒李文(右)該如何獲得遺產？(報系資料照)

友善列印
中時電子報
文／李詩楷律師、編輯／

知名作家李敖本月18日罹患腦瘤離世，享壽83歲，李敖逝世後爆出遺產糾紛，非婚生女兒李文跳出來，強調自己是合法繼承人，與同父異母的弟弟李勘爭遺產，直言「要開戰了！」要求看遺囑和取得部分骨灰。

●法律評析

究竟何人有權繼承作家李敖的遺產呢？律師李詩楷分析，首先，要確定誰是李敖的合法繼承人，依據我國民法第1138條規定：「遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。」，所以目前可以確定李敖之合法繼承人有配偶王小屯、兒子李戡及女兒李諶，而報載之長女李文是否也有繼承的權利，端視其在法律上是否與李敖有親子關係存在。

李文是李敖的非婚生子女又無我國國籍，縱然在自然血緣上與李敖為父女關係，但如果要取得繼承李敖遺產之權利，還必須具備法律上之親子關係，也就是要在我國取得與李敖之法律上親子關係，至於非婚生子女如何取得法律上之親子關係呢？我國民法第1065條規定，係透過「認領」之方式，條文內容為：「非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領。」。

依據媒體報導，李文年幼時經李敖帶回讓李敖母親照顧，李敖也送李文至美國求學，以及李敖與李文相處的諸多照片等佐證，則依上開民法規定，李文就算未經李敖直接表達認領之意思，仍可主張其業經李敖撫育，法律上視為認領，而早已與李敖發生法律上之親子關係，並取得繼承人之資格。

不過，如果其他繼承人否認或質疑李文與李敖之法律上親子關係，則李文可透過提起確認親子關係之訴訟，以李敖之繼承人王小屯、李戡及李諶為被告，訴請請法院以判決之方式，確認其與李敖之親子關係存在，如獲勝訴判決，就可以合法繼承李敖的遺產了。

(中時電子報)

本文轉載自李詩楷律師事務所
台灣宅經濟涉假藉刊登1111人力銀… 少女有進韓團夢 被母淫男友騙至…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。