《兩岸星期人物》高顏值女神 北京衛視當家主持人栗坤

2018年03月31日 08:16 中時電子報 李靖棠

隨著兩岸影視產業此消彼漲，許多大陸省級衛視的主持人與節目，像是湖南衛視、東方衛視、江蘇衛視等收視率較高的電視臺，也逐漸被臺灣觀眾熟悉。各臺也無不卯足全力，推出帥哥美女主持人，藉此吸引更多關注並建立觀眾忠誠度。其中屬於「天子腳下」的北京衛視，就擁有一位曾被影帝陳道明稱讚的美女當家主持人，她叫做栗坤。

現年34歲的栗坤，出生於遼寧大連，身高170公分的她，畢業於中國傳媒大學播音系。2006年首次出演電視電影《校友》，開啟她的演藝事業；2010年開始進入北京衛視，先後主持過《時尚裝苑》、《聚星坊》、《大戲看北京》等節目，並在電視劇《風車》中演出，騎著腳踏車穿越老北京胡同，將非物質文化遺產傳人、風車大王梁俊親手製作的老北京風車，送給當地百姓。

因為主持兩季的《跨界歌王》，讓更多觀眾看見了栗坤。（圖/栗坤微博）

北京衛視當家女主持人栗坤。（圖/栗坤微博）

栗坤的主持能力相當穩健，即使手中同時有多個不同類型的節目，她都能有效地在節目中達到畫龍點睛的功能，就連大陸央視的「一哥一姐」朱軍與董卿，都稱讚她成熟穩重的主持能力。栗坤也經常在節目中親自客串，2013年與潘長江、潘陽二人一起合唱知名京劇《霸王別姬》、並以演員身份、出現在目前仍在進行的《跨界喜劇王》的舞臺上，飾演過女狀元等多個角色，令觀眾印象深刻。

美麗大方的栗坤，現在儼然是北京衛視的當家女主持人了。（圖/栗坤微博）

不過，真正讓她聲名大噪的節目是兩季的《跨界歌王》，邀請大陸多位知名演員登臺獻唱，以人氣實力創造話題，栗坤與明星的互動，也讓她倍受關注。也正因為高知名度與清新形象，讓她獲得五四青年獎章、北京市勞動模範獎等多項榮譽，並連續三年被選為BTV十佳主持人。

總給外界一個女神形象，栗坤也經常透過微博表現出自己顧家的一面。（圖/栗坤微博）

鳳凰網這麼評價她，「擁有專業大氣的主持風格，微笑尤其令人印象深刻。這些年來，她積極投身公益事業，一直在盡最大的力量服務社會。」期望在舞臺亮眼的女神，未來能繼續帶給我們更多精彩的表演與節目。

(中時電子報)