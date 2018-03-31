政見全跳票 羅智強揭露民進黨真面目

2018年03月31日 00:02 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統上任後，民進黨搶位子、佔資源不手軟。從國民黨資產、婦聯會到台大校長人事案，處處用不堪的手段查封、干擾，資深媒體人夏珍將此稱為蔡英文「陣地戰」。但「電價10年不漲」、「一例一休」、「原住民土地自治權」等政見頻頻跳票。對此，總統府前副秘書長羅智強在臉書貼文表示，民進黨當然是選舉詐騙集團。

羅智強指出，不説別的，就説蔡英文的「十年不漲電價」、「非核不缺電」、「陸客來台總量不變」，每一件都跳票，民進黨不是詐騙集團，這世界就沒有詐騙集團了。

蔡英文提出「非核家園」政見時，曾承諾「十年內不漲電價」；如今，電價4月起開始調漲。對此，行政院長賴清德被問到蔡英文的凍漲主張是否只是政治騙局，已經跳票？賴清德硬拗是因應國際能源價格調整，「之前民進黨主張意思是說，不會因為非核家園而調漲電費，其實論述的內容是不一樣的。」

而「陸客來台總量不變」承諾更早已跳票，以今年春節假期陸客來台人數為例，團客平均每天僅2100人，自由行每天不到6000人，是近五年春節假期期間，陸客來台最少的一年。旅遊業出現客房營收、平均房價、平均住房率的「三低警訊」，但民進黨「意識形態比公共政策重要」，讓業者憂心氣憤。

(中時電子報)