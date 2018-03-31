老婦自刎又活過來 法醫驗屍第一次救「活人」

示意圖（非本新聞/新華社）

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中時電子報

一名七旬老婦細故在拿水果刀自刎頸部、手腕等多處輕身，被發現時已經躺臥在血泊中，動也不動，派出所警員據報前往察看，也發現老婦已經沒有呼吸，於是報請法醫前往相驗，但是正當法醫檢查「遺體」傷口時，老太太突然甦醒過來，眾人先是驚訝，隨即召來救護車載往醫院，搶救了老太太的一條性命。

原來，就在法醫要相驗「死者」做表面檢查時，突然發現這名阿婆雖然頸部、手部都有四五處割傷，出血量也很大，但是突然出現微弱的呼吸，於是他趕緊用毛巾捂住阿婆傷口，同時叫同事撥打電話叫救護車。

據大陸《澎湃新聞》報導，上海閔行公安分局接到市民報警：一處民宅裡有人輕生，家屬趕到現場發現人已死亡。刑事偵查隊同時通報法醫趕往現場處理。

就在鑑識人員週邊現場勘查，派出所民警走訪周邊居民時，法醫突然從房間裡跑了出來……。

兩名警員一聽人還活著，立刻上前配合急救。經過簡單的包紮，輕生的阿婆已經恢復意識。原來，阿婆因為瑣事一時想不開，用刀割破了自己頸部和手部的多處靜脈，由於只是靜脈破裂，流血速度相對緩慢，加上救治及時，阿婆很快脫離了生命危險。

法醫說，雖然平時基本都是與屍體打交道，但是他們和所有的醫生一樣，把救人當成本能，在自己的能力範圍之內，對需要幫助的人一定會伸出援手。像這樣的事情之前從未遇到過，能挽救回一條生命，他感到很高興。

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