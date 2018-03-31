史蒂芬史匹柏3年磨新片 意外成逃離現實的避風港

史蒂芬史匹柏童心不減，稱拍《一級玩家》是回到最純真的少年時期。（華納兄弟題供）

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該片結合VR科技，角色遊走於現實和虛擬之間。（華納兄弟提供）

好萊塢大導史蒂芬史匹柏花整整3年的時間籌畫與拍攝《一級玩家》，「這3年，我將自己沉浸在恩斯特克萊恩所創造出來的故事與虛擬世界裡。」期間還拍了《間諜橋》與《郵報：密戰》，他笑說：「這中間我也回來過「地球」幾次。」不過《一級玩家》成為他逃避社會現況的最佳時光，「這感覺就像重新回到了少年時代，也讓每個工作人員似乎都回到最純真的少年時期。」

「就我所知，每一個與電影產業相關的人看完這本書，沒有人不想把它拍成電影！」導演史蒂芬史匹柏笑著說：「恩斯特克萊恩所寫的《一級玩家》完全給了我一個逃避現實的親身體驗，讓我能天馬行空地發揮各種想像力。因此當我看著觀眾看完電影，討論電影的表情時，那一張張興奮不已的臉孔讓我忍不住開心地笑了。」

歷經縝密的規劃後，真正的實體拍攝工作只進行了5個月，在一座面積4000平方英呎，整片白茫茫的攝影棚裡，女主角奧莉薇雅庫克說：「只要你戴上VR眼鏡就可以看見一個建構在虛擬世界裡的360度實境，不管是放置鐵巨人的巨大工作室、擾動球舞廳、或是最後大戰的場景，都在這座純白的攝影棚裡呈現，但是一摘下VR眼鏡就什麼都看不見了，沒有戴VR眼鏡的人看到我們在演戲可能覺得我們像神經病。」

飾演主角韋德和分身帕西法爾的泰謝里丹在片中幾乎完整複製約翰屈伏塔成名作《週末夜狂熱》經典舞蹈動作，他說：「舞蹈訓練讓我超緊張的，跳舞本來就不是我的強項，也沒有先預告什麼時候要拍，奧莉薇亞與我排練的某一天導演突然出現，他說：『你們練好了吧？我們現在來拍！』把我嚇得腦筋一片空白。」

這場在擾動球舞廳的戲，泰謝里丹與奧莉薇亞庫克花了三個星期吊鋼絲，才完成這個在無重力空間舞池的跳舞畫面。史匹柏表示：「那是一場最特別的戲，完全沒有參考的畫面，讓工作人員們的想像力無限奔馳，要在如何在立體無重力空間中表現出兩個年輕人的相互愛戀，讓我們花足了心思，我們非常慶幸結果是令人滿意的。」該片在台灣上映第一天票房已破1100萬大關，全台熱映中。

https://www.youtube.com/watch?v=p2hLT7iPF_Y&feature=youtu.be

(中時)

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