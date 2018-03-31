艾爾帕西諾再戰迷你影集 飾演美式足球教頭

2018年03月31日 01:54 中時 徐桐炘

艾爾帕西諾在球場指揮球員。（HBO提供）

HBO全新電視電影《傳奇教頭帕特諾》由奧斯卡得主艾爾帕西諾（Al Pacino）領銜主演，故事圍繞在美國賓州州立大學教練喬帕特諾（Joe Paterno）身上，描述因傑瑞桑達斯基（Jerry Sandusky）性侵案醜聞被揭發後所帶來的影響，當喬帕特諾成為美式足球界的傳奇教練後，卻因為制度的缺陷，使得他必須面臨一連串的挑戰。

該劇為艾爾帕西諾第三度與奧斯卡金獎著名導演巴瑞李文森（Barry Levinson）合作的電視電影。艾爾帕西諾曾以HBO的《死亡醫生》榮獲金球獎與艾美獎迷你影集最佳男主角，巴瑞李文森也因本片而入圍艾美獎最佳導演獎。此外，艾爾帕西諾也曾於巴瑞李文森擔任執行製作的HBO作品《菲爾史佩克特傳奇》中擔綱男主角。

巴瑞李文森表示：「《傳奇教頭帕特諾》不是一部橫跨數年的冗長作品，劇中的事件從頭到尾約在為期兩週而已。在製作此部作品時，我並沒有按造既定情節走，也不會試圖告訴觀眾該對喬帕特諾教練產生哪些想法。此部電影僅呈現故事內容，對角色的評論則留給觀眾自由發揮。」

《傳奇教頭帕特諾》將在4月8日（日）上午8點獨家於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間9點再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KMb8h-EOK1g

(中時)