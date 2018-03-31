40年持續培育新導演！ 李安當年在金穗獎首拿大獎

2018年03月31日 01:55 中時 徐桐炘

《亮亮與噴子》榮獲一般組「首獎」。（金穗獎提供）

第40屆金穗獎頒獎典禮3月30日晚於松菸誠品表演廳舉行，形象大使楊貴媚、張睿家與曾珮瑜、柯佳嬿、李千娜、陳庭妮、莊凱勛等頒獎人皆盛裝出席，頒獎卡司之華麗，超越歷年陣容，還請來請來魏德聖、黃信堯、楊雅喆、鄭有傑、林孝謙、楊貽茜等知名導演擔任頒獎嘉賓外，也驚喜公布國際知名導演杜琪峯與李安來自海外的祝福。

杜琪峯在12年前發起的香港「鮮浪潮」，提供更多平台讓年輕創作者得以展現實力；李安在影片中除了祝福金穗40生日快樂外，也提到金穗獎是他人生中獲得的第一個電影大獎，對他來說是個非常大的鼓勵。

本屆金穗獎一般類「首獎」由《亮亮與噴子》奪下；女主角李雪及攝影張誌騰則奪得「個人單項表現獎」，李雪更憑《2號球衣》獲得學生類個人單項表現獎，評審稱讚她在《亮亮與噴子》中時而魅惑的神情與在《2號球衣》中的情感波動，演技高超厚實，豐富了兩個不同的角色，讓攝影機無法離開她，成為個人獎項的最大贏家。

李雪獲獎後也真性情的表示：「獎座好重。很高興能拍電影，希望之後能給各位更作品。」資深演員丁強在《春之夢》的突破性演出，則讓他一舉奪下個人單項表現獎的男主角獎，可惜他提前離席未能現場領獎。

學生類「首獎」由《海中網》獲得，以黑色幽默的方式處理海權政治，除了完成極具難度的海上拍攝外，片尾出色的特效設計，更讓影片在環境的議題上帶出震撼人心的動情效果，《閃焰假面》堪稱學生類的最大贏家，分別獲得「最佳劇情片」、「個人單項表現」的製片與動作設計等三項大獎。

《第40屆金穗獎獲獎名單》

一般作品獎

⭐首獎 《亮亮與噴子》－

製片：隋淑芬、導演／編劇：李宜珊

⭐最佳劇情片獎 《高山上的茶園》－

製片：林香伶、導演：曾英庭、編劇：曾英庭、周語莊

⭐最佳紀錄片獎 《牧者》－

製片：周怡珍、導演：盧盈良

⭐最佳動畫片獎 《關於他的故事》－

製片：辜豑瑩、導演／編劇：楊詠亘

⭐最佳實驗片獎 《布魯克林長假》－

製片：陳嘉惠、導演／編劇：趙中慧

⭐優等獎 《土地》－

製片：林娜、許靈勻、導演／編劇：蘇弘恩

⭐優等獎 《白色隧道》－

製片：簡嵐淇、導演／編劇：簡嵐淇、張晉維

⭐優等獎 《運轉法則》－

製片／導演／編劇：蔡俊彬

✳️一般作品個人單項表現獎✳️

《春之夢》／丁強（男主角）

《亮亮與噴子》／李雪（女主角）

《亮亮與噴子》／愛在世界末日／春之夢／張誌騰（攝影）

《愛在世界末日》／陳柏任（美術）

《我們的月亮》／蔡曜任（配樂）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

學生作品獎

🔆首獎 《海中網》－

製片：許懷民、導演／編劇：曾威量

🔆最佳劇情片獎 《閃焰假面》－

製片：林劭慈、導演：徐瑞良、黃泰維、編劇：徐瑞良

🔆最佳紀錄片獎 《遙遠之地》－

製片：黃威勝、導演：許鴻財

🔆最佳動畫片獎 《霓虹》－

製片：陳昭名、導演：盤思妤、編劇：盤思妤、陳昭名、陳聖勛

🔆最佳實驗片獎 《運行針：曼谷》－

製片／導演：林羿綺

🔆優等獎 《洞兩洞六》－

製片／導演／編劇：王逸帆

🔆優等獎 《沒有五輕的日子》－

製片：王教安、導演：陳庭旭

🔆優等獎 《卡住人生》

製片：紀郁慈、導演／編劇：黃晟銘

⚡學生作品個人單項表現獎⚡

《 2號球衣》／李雪（女主角）

《洞兩洞六》／王逸帆（導演）

《閃焰假面》／林劭慈（製片）

《死亡宣告》／余陳皓（編劇）

《閃焰假面》／黃泰維（動作設計）

(中時)