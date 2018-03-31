卡麥蓉狄亞4年無新作 坦言已息影回歸家庭

2018年03月31日 01:54 中時 徐桐炘

日前傳出卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）已經想退休，好友沙瑪布萊爾（Selma Blair）對外提及此事造成廣泛討論，沙瑪還趕緊在推特解釋：「只是玩笑話。」未料卡麥蓉狄亞和2002年《甜姐不辣》的閨蜜們相聚接受雜誌訪問時，坦言自己呈現退休狀態，「我半退休了...事實上是我真的退休了。」

卡麥蓉狄亞曾演過不少經典電影，包含《摩登大聖》、《哈拉瑪莉》、《霹靂嬌娃》和《偷穿高跟鞋》等片，四度入圍金球獎，是繼茱莉亞羅勃茲和瑞絲薇斯朋之後，單一片酬超過兩千萬美元的女演員，直到2014年仍推出不少作品，有《婦仇者聯盟》、《愛愛上雲端》 等電影，2015年與小她7歲的吉他手班吉麥登(Benji Madden)閃婚，之後就不再有新片。

《甜姐不辣》3位演員受訪時被問是否想拍續集，克麗絲汀娜雅柏蓋特（Christina Applegate）秒回：「不！」卡麥蓉狄亞還逼問她：「為何不？」克麗絲汀表示：「我事實上真的沒在做任何事情，已經半退休了，好幾年沒有工作。因為我是個母親，這就是我們能做的事。」

此語一出立刻獲得卡麥蓉狄亞附和：「超棒的，我完全同意。」她自認已經數年沒工作，「我已經真的退休了，所以很開心見到妳們。」2位好友不約而同將重心放在家庭，其實卡麥蓉狄亞在去年10月就透露不再上大銀幕的理由：「我到底是誰？我也回答不出來，我無法面對這樣的自己，我需要完善自我，所以自然而然的離開了。」

(中時)