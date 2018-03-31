米其林帶動粵菜風！鮑參肚燕品鮮美、茄子鹹水角也吸睛

2018年03月31日 07:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

傳統＋創新！粵菜不一樣！2018年堪稱台灣餐飲嶄新時代，台北米其林發表，證明台灣美食具有「星」級品味！在入選名單中，中國八大菜系「粵菜」可見其中！標榜滲透出食物原味、外觀精美吸睛，不僅贏得米其林評審青睞也深獲台灣民眾心！新北唯一國際五星粵菜餐廳「望月樓」選在新春也推出多款新菜色，鮑參肚燕鹹鮮濃郁、老火例湯味鮮料美，更遑論港式茶點也求美味「高顏值」，以茄子造型的「鹹水角」讓大小朋友樂開懷！

屈大均《廣東新語》載：「天下所有食貨，粵東幾盡有之，粵東所有之食貨，天下未必盡也。」，反映出它的烹調食材涵蓋範圍很廣。然除秉持傳統作法，近幾年台灣餐飲市場粵菜當道，並力邀名廚創意加持，讓台灣粵菜在美食榜單創出新特色！

「望月樓」由實力備受肯定，來自香港的蘇權暉坐鎮掌杓。（Mega 50提供）

位於新北最高百揚大樓的48樓的「望月樓」，由實力備受肯定，來自香港的蘇權暉坐鎮掌杓。蘇主廚雖年紀僅38歲，廚齡卻已達25年之久，他的烹藝根植傳統又勇於創新，固守道地滋味又講究排盤之美！該餐廳4月9日即將問世的新版菜單，以「融舊於新、精製細做」為美餚加分，再以「造型入勝」為港點定裝。

望月樓-澳洲鮑魚(三頭)花膠燴關東遼參

●花膠燴關東遼參

主廚精選淡水鱸魚花膠花上三天泡軟、遼參首選日本北海道高檔貨色將新鮮海鮮以的鮑魚汁調味，炸過的老母雞、排骨、雞腳，加水以中大火花二小時煮成濃白的肉湯，再加入澳洲罐裝三頭鮑續煮三小時。主廚料理的花膠膠質豐厚，遼參滑脆有咬勁，鮑魚軟嫩Q彈，整體鹹鮮濃郁，味道入裡，大快朵頤真是享受！

望月樓-黑虎掌菌烏雞燉日月魚。

●黑虎掌菌烏雞燉日月魚

廣東人懂得養生，最會做湯，一般廣東家庭日常製作的湯品，叫做老火例湯，就是俗稱的煲湯！這次主廚精製的「黑虎掌菌烏雞燉日月魚」選用營養價值高，有菌中之王的野生黑虎掌菌，加上帶殼的圓形貝類「日月魚」、川燙去除血水雜質的烏雞、和精燉八小時的上湯，一盅金黃透亮的燉湯就此出爐，開蓋享用時，香氣撲鼻，湯鮮料美！

望月樓-鐵觀音煙燻淡水白鯧。

●鐵觀音煙燻淡水白鯧

這原民初上海廣東菜館的傳統菜，然經過主廚創意包裝，讓味道更有層次！蘇主廚先讓鯧魚骨肉分離、再用茶葉煙燻入味，上桌時搭配搭配主廚以美乃滋自製的塔塔醬更鮮美！值得一提的是，魚骨也別浪費，魚骨架則拿來薄灑麵粉酥炸，且用鍋鏟塑形，呈現碗狀，又是另一道佳餚！

望月樓-紅油咖哩蝦。（Mega 50提供）

●紅油咖哩蝦

南洋料理中有許多重口味佳餚，『泰式咖哩蟹』即屬其中一味，雞蛋埋芡、汁濃味美，一吃上癮！蘇主廚取其味型，捨蟹用草蝦，但要讓辣味飄散中國風，自煉的『川式紅油』不可少！大紅鮮蝦搭配紅油微辣口感，不僅賣相佳，口感更是一絕！搭配白飯大口扒進嘴裡，呼嚕嚕三兩下便碗底朝天。

望月樓-脆皮西檸煎軟雞。（Mega 50提供）

●脆皮西檸煎軟雞

老菜新作的西檸雞是香港傳統菜，沾了卡士達粉的去骨雞腿肉煎熟切塊，再淋上有糖醋調味的新鮮檸檬汁，香酥開胃。這次主廚以熱油淋皮至極為酥脆，接下來拔針切塊，夾入萊姆片排盤，從旁淋上西檸糖醋汁(避免淋濕雞皮)，口感媲美脆皮雞，酸甜迷人，賞心悅目！

除味鮮料美的菜色外，來望月樓也別忘了品嚐特色造型港點，如常客客必點的港點三兄弟，分別是天鵝蘿蔔酥餅、鮮蝦金魚餃、和刺蝟造型奶黃包，新添陣容也以高顏值較勁。

望月樓-南瓜蒸素餃。（Mega 50提供）

●南瓜蒸素餃

金黃圓胖，造型逼真的「南瓜蒸素餃」以純粹南瓜泥做成黃澄澄的外皮，包入足量南瓜泥與羅漢素料混合的內餡，吃得到滿滿蔬菜與纖維質，南瓜蒂頭還是以竹炭小麵棍所製成，加上栩栩如生的瓜身的凹痕，上籠蒸熟，比麻糬更彈潤的鹹香口感，討喜又美味。

望月樓-茄子鹹水角。（Mega 50提供）

●茄子鹹水角

「茄子鹹水角」吸睛程度也不遑多讓！外皮以紫薯粉與蔬菜汁分別染色，內餡則有豬絞肉與北菇餡料，加上綠色的茄子頭，下鍋油炸。吃起來外脆裏糯，鹹甜交錯，有了造型加持，傳統港點頓時摩登了起來！

望月樓最大包廂、能容納24人的「板橋廳」，可坐擁雙北美景，天氣好時甚至還能望見台北101。（本報系記者 陳麒全攝）

●「食」在不一樣！美味、美感兼具、情感增溫

一生沒有宴飲，就像一條長路沒有旅店一樣。～古希臘哲學家「德溪克利特」如是說！在強調生活品質的現代，吃飯不僅僅只是「圖溫飽」，一個餐局能讓好友、家人感情增溫，甚至左右一國的未來！

料理也是藝術！強調選料搜珍、工序嚴謹、費時烹製、講究口感、和追求「藝」境！今春不妨給自己一個小小奢華，仰望高樓美景，細細品味佳餚！滿足味蕾與舌尖，累積滿滿的能量迎向美好未來！

(中時電子報)