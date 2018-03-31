Mister Donut厚抹茶季登場 抹茶控不可抗拒的濃郁滋味

Mister Donut 厚抹茶季，選用京都百年老店抹茶粉，Q彈口感搭配四倍濃郁厚抹茶巧克力醬，不可錯過的經典美味！

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時報周刊
吳佩汾
微苦抹茶遇見酸甜草莓內餡，交織出一場視覺及味覺的雙重饗宴。
7-ELEVEN店中店獨家販售-抹茶紅豆波堤，Q彈口感、紅豆鮮奶油、厚抹茶巧克力醬，三重完美一次擁有
抹茶楓糖蛋糕棒-微苦抹茶巧妙平衡楓糖的香甜，賦予抺茶多層次的特殊風味
菓漾可爾必思-夢幻漸層的酸甜好滋味，為春暖花開的季節打開美麗第一章

Mister Donut 今年推出厚抹茶季，原料上選用京都百年老店抹茶粉，調高四倍比例訴求濃厚茶香，再搭配酸甜草莓、加拿大楓糖、經典紅豆等三大特色內餡，自4月2日(一)起推出6款「抹茶系列甜甜圈」-蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、天使紅豆抹茶波堤、草莓抹茶波堤、朵朵抹茶波堤與抹茶楓糖蛋糕棒，售價從40元到45元不等。

今年Mister Donut的季節限定抹茶系列，為完整呈現抹茶的香氣以及強化濃郁口感，原料上選用日本京都百年老店的「森半抺茶粉」，並調整沾醬比例，將抹茶粉較往年調高至四倍，打造微苦濃郁的厚抹茶系列甜甜圈，帶來不同以往的抹茶新體驗。

在內餡方面，今年以「混搭潮流」、「濃厚獨創」、「經典絕配」三大特色為發想，搭配風味各異的特色內餡，讓消費者能一次感受到繽紛且多變的抹茶魅力。首推兩款「朵朵抹茶波堤」、「草莓抹茶波堤」，以濃綠Q彈波堤為基底，上頭灑上如花瓣般的草莓巧克力刨削，微苦抹茶遇見酸甜草莓內餡，如同春日花朵盛開在翠綠草地，交織出一場視覺及味覺的雙重饗宴。

另外全新打造的「抹茶楓糖蛋糕棒」蛋糕般香甜扎實的口感，內餡夾入加拿大香甜楓糖醬，外層裹上獨家抹茶巧克力醬，入口瞬間微苦抹茶巧妙平衡楓糖的香甜，賦予抺茶多層次的特殊風味。

人氣復刻款「天使紅豆抹茶波堤」與「抹茶紅豆波堤」延續宇治金時的經典組合，採用嚴格篩選的優質紅豆，經十六道工法製作過程，確保毎口都能吃到口感一致且飽滿的紅豆顆粒，抹茶融合紅豆的絕配風味，典雅內斂讓人口口都滿足。

為迎接夏季的到來，特別推出兩款菓漾可爾必思-桃氣美莓(售價65元)、陽光男孩(售價65元)。自4月10日起凡於Mister Donut門市消費，即可以55元加購任一款菓漾可爾必思，

少女最愛的「桃氣美莓」，白桃與草莓雙重風味搭配清爽解油膩的可爾必思，繽紛的漸層外觀，將成為拍照打卡的夢幻單品。

另一款夏日風情的「陽光男孩」，結合台灣土芒果與印度芒果製作而成的濃郁芒果泥，搭配上充滿加勒比海風味的藍柑橘果露，喝下一口感受徜徉在蔚藍海洋的清涼。

4月10日起也特別引進「祉園辻利奢華抹茶雪糕」(售價129元)，選自日本京都百年抹茶老店-祉園辻利限定販售的夢幻冰品，濃郁煉乳、微苦抹茶、香醇巧克力，極致濃郁的三重享受，毎口皆能嚐到高雅的抹茶香氣，是身為抹茶控的你絕不可錯過的必嚐美味。

(時報周刊)

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