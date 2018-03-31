申請美簽新變革 需交5年社交媒體紀錄

2018年03月31日 07:37 中時 江靜玲 駐美特派員／

未來申請赴美簽證，必須準備提交過去5年社交媒體紀錄。美國國務院今天(30日)在政府政策、法律公告網「聯邦公報」上宣布此一新的規定，並向公眾徵求意見。

根據這項計劃，申請美國簽證除必須送交包括5年臉書、推特等社交媒體紀錄外，還必須提供過去的電話號碼、電子郵件地址、是否曾遭任何國家遣返紀錄，以及是否有參與恐怖活動的家庭歷史。

公告指出，此一新計劃基於美國現政府強調將對「美國移民進行極端審查」，並把歐巴馬政府時期發生在南加州聖貝納迪諾恐怖襲擊後的努力擴展到更嚴密地審查社交媒體。2015年發生在南加州聖貝納迪諾的搶擊案，造成14人死亡。

這是美國政府首次正式要求申請美國簽證需向美國送交這些訊息；這將影響到全球1500萬移民和非移民美國簽證申請者。

美國行政管理和預算局去年曾批准一項新簽證審核政策，美國使領館簽證官可要求申請者提供過往所有的護照號碼、5年內社交媒體資料、郵箱地址、電話號碼，以及15年內的個人資訊，包括住址、就業和旅行紀錄等，但申請者可選擇是否願意提供這些訊息。

川普在競選期間大力主張強化美國簽證管理，一般認為，國務院今天的佈告反應了美國在川普政府下緊縮入境美國的限制。

根據程序，這項公告佈達即日起，公眾有60天時間可對此一計劃發表評論。

(中時)