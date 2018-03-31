高雄Ukai頂級春膳 高檔海陸食材上桌爭鮮

2018年03月31日 07:45 工商 姚舜

〈活伊勢龍蝦佐奶油燉白蘆筍〉的歐洲當季白蘆筍，是削皮後以鹽蒸方式料理。（圖／晶英國際行館）

高雄〈Ukai〉餐廳春季新菜〈櫛瓜佐櫻桃蕃茄〉，是先將櫛瓜在鐵板上煎烤後，再以現作的櫻桃蕃茄醬汁提味，並灑上現刨帕馬森起司後微烤表面成菜。（圖／晶英國際行館）

〈Ukai-Tei Kaohsiung〉本季推出主廚桌邊服務，直接在賓客面前烹調熱前菜，呈現料理的五感饗宴。（圖／晶英國際行館）

當歐洲進口的白蘆筍遇到了日本進口的和牛和伊勢龍蝦與鱈場蟹，彼此交織、勾連或激盪，會迸發出什麼的味道與口感？這是高雄晶英國際行館內日本東京米其林星級餐廳〈Ukai-Tei〉高雄分店本季新菜所用主要食材。

日本和牛正夯、歐洲白蘆筍正當令，海鮮則反應了高雄港都獨特的飲食文化，所以〈Ukai-Tei〉廚藝團隊決定結合此3大元素舖陳春季菜單，Ukai-Tei集團總料理笹野雄一郎並強調，在〈Ukai牛排館〉或〈Ukai 鐵板燒〉分別推出的「海陸雙饗」全新菜單，完全比照Ukai集團曾在日本台場開設的西式燒烤餐廳原版復刻，所以台灣的食家饕客不必遠赴日本，「在高雄就可以嘗到啦！」。

Ukai所用的和牛是日本田村牧場黑毛但馬和牛，田村牧場位在鳥取縣和兵庫縣邊界，牧場飼養純種但馬牛以及但馬系品種的母牛。這裡的牛小時侯只吃3個月牧草，其後就以16 種穀物、麩等飼料及稻草餵食。日本多數品牌和牛都戴有鼻環以確認血統品系，但田村牧場的牛完全不戴鼻環，同時也不會切除牛角，目的是確保牛隻體內的激素平衡、不會失調。

田村牧場養的牛肉質脂肪有甜度，熔點低，烹飪後的口感與風味極佳。當肉和脂肪融合，脂肪更帶出肉香，即使是平常清淡的菲力味道也很濃醇厚實，脂肪的質量與香味、味道都會很出色。這是Ukai集團指定使用田村牧場和牛的原因。

又名「紅龍蝦」的伊勢龍蝦，在日本食饕眼中是頂級海鮮珍品，牠們不像波士頓龍蝦有對大螯，而是在頭上長了兩根長鬚，這被視為長壽的象徵，所謂「伊勢海老」，指的就是伊勢龍蝦。伊勢龍蝦至今無法人工繁殖，全部都是野生，而每年10月到第二年4月是伊勢龍蝦產季，肉質緊實鮮甜，除了可以生食或鹽蒸，亦可以裹上麵衣炸成天婦羅或炙烤。

〈Ukai-Tei Kaohsiung牛排館〉嚴選鮮活伊勢龍蝦，在備長炭火中催生海味芬芳。（圖／晶英國際行館）

Ukai專屬全台獨家供應田村黑毛但馬和牛，專為台灣飼養的和牛鮮甜油花分布很均勻。（圖／晶英國際行館）

〈白蘆筍佐羊肚菌〉是以歐洲進口當令白蘆筍佐細火燉煮的羊肚菌醬汁，在賓客面前現場拌炒，香氣四溢。（圖／晶英國際行館）

除了日本和牛與伊勢龍蝦，〈Ukai-Tei Kaohsiung〉春季菜單主要食材還有北海道鱈場蟹。（圖／晶英國際行館）

高雄〈Ukai鐵板燒〉新菜〈伊勢龍蝦佐奶油燉白蘆筍〉，廚師是將活的伊勢龍蝦在鐵板上以初榨冷壓橄欖油煎烤，白蘆筍現削皮鹽蒸。用了二層鹽在鐵板上堆成鹽堆，淋上白酒蒸出香氣後，放上白蘆筍皮，最後放上整支白蘆筍，蓋上銅鍋蓋悶煮。在鐵板上預熱銅鍋，銅鍋裡加入奶油，接著將伊勢龍蝦移入銅鍋中，加入香料提升香氣後蓋上鍋蓋悶煮。最後將以蝦蟹貝類熬煮的鮮奶油醬汁淋上龍蝦及白蘆筍後，灑上香料完成。

含汁鮮甜、口感柔嫩的白蘆筍，被西方人譽為「蔬菜之后」，又有 「貴族白美人」之稱，是西餐中的高檔食材。而歐洲產的白蘆筍更因 體態碩大飽滿、纖維細緻，廣為高檔餐廳採用。〈Ukai牛排館〉為增加客人食趣，此次出新菜特別以桌邊服務料理歐陸珍貴食材，在客人面前烹調，〈白蘆筍佐羊肚菌醬汁〉的Sauce是用磨碎的羊肚菌和鮮奶油調製，由主廚在桌邊現點現作拌炒整顆羊肚菌與口感鮮嫩細膩的白蘆筍，奶油香氣烘托白蘆筍的香甜四溢。

〈Uaki鐵板燒〉與傳統日本鐵板燒最大不同點是：烹調料理與味道的國際化。配合春季新菜採用鮮活伊勢龍蝦、北海道鱈場蟹，以及活扇蝦海食材入饌，行政總主廚渡邊敦司以莊園特級初榨冷壓橄欖油為海鮮增添風味，用備長炭慢火直烤濃縮來自大海的香甜氣息，更以大量新鮮蝦蟹貝類熬製而成的獨門醬汁為主餐提味增鮮。

高雄〈Ukai-Tei牛排館〉午間套餐自2400元起、晚餐2600元起，〈Ukai-Tei鐵板燒〉精選和牛午間套餐4000元、晚餐4500元。為方便高雄以外地區Ukai粉絲，高雄國際晶英行館即日起也提供預約用餐享住房八折優惠。

(工商)