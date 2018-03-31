3月31日三報頭條要聞

三報頭條要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

口號治國 挨批政治騙局！電價漲無關非核家園

電價將從4月起漲，打破蔡總統選前開出的電價10年不漲承諾。昨日，行政院長賴清德在立院備詢時，遭炮轟電價凍漲主張是政治騙局，已經跳票，但賴清德卻回稱，此次電價調整，是因應國際能源價格調整，「之前民進黨主張的意思，是說不會因『非核家園』而調漲電費，其實論述內容是不一樣的。」

烘焙過程含丙烯醯胺！加州裁定 星巴克須標致癌警語

美國洛杉磯高等法院28日裁定，由於咖啡烘焙時會產生可能致癌物質丙烯醯胺（acrylamide），全球最大咖啡連鎖品牌星巴克等咖啡公司，須按加州相關法律，在產品貼上致癌警語。業者若不配合，可能面臨上百萬美元罰款。加州當地咖啡業界揚言上訴。

振興花蓮觀光 蔡英文帶頭血拼！買麻糬逾4000元 就比總統大咖

花蓮震災後觀光受創，蔡英文總統昨天首次邀媒體到花蓮拚觀光，不只到麻糬觀光工廠血拼，大啖一客800元的午餐，還買了4000多元的麻糬，她對媒體說，「等下你們也進去買買，如果超過4000塊，你們就可以算比總統還要大的大咖。」

◎工商時報

台股5族群 第2季強棒

台股今年首季上漲2.47％，高居亞洲之冠，甚至優於美股表現，展望第二季，法人指出，波動加劇使得指數上檔空間受壓抑，建議以「人工智慧應用、汽車電動化、生物辨識、通膨概念股、5G與大數據」五大長線投資主軸，作為逢低布局焦點。

力挺半導體 陸大減稅

大陸扶持半導體產業利多一波波，繼資金、人才政策後，再祭出稅負大優惠。中國財政部昨（30）日宣布，今年1月1日起，新設的半導體企業或專案可依製程先進程度、經營期、投資金額等條件，在企業所得稅上分別享有「兩免三減半」、「五免五減半」的優惠。

指標基金論壇 點亮投資明燈

美國總統川普再度出招，讓2018年可能有不少黑天鵝，市場波動加大。在市場充滿不確定性，投資商品又琳瑯滿目下，《指標》雜誌與本報特別舉辦指標基金投資策略論壇，請來業界投資專家為投資人剖析，如何制定可行的退休計畫、做好風險管理，吸引逾300位投資人到場聆聽。

◎旺報

陸鷹派出聲！對美不必溫良恭儉讓

儘管中美貿易戰因雙方高層坐上談判桌而有降溫跡象，但陸方內部言論卻轉趨強硬。大陸前財長、全國社保基金理事會理事長樓繼偉日前公開對美國嗆聲指出，對不懂孔夫子（指中國）的人，中國不必溫良恭儉讓，「如果美國逼迫中國違反入世（加入WTO）承諾，那我們只能以牙還牙。」有分析指出，在美國總統川普築起一連串關稅壁壘後，樓的談話意味著陸方已開始出現鷹派聲音了。

WTO總幹事示警：貿易戰傷及全球

世界貿易組織（WTO）總幹事羅伯托‧阿澤維多（Roberto Azevedo）日前表示，中國與美國之間一旦爆發完全貿易戰，將對「全球經濟產生嚴重影響」。 面對中美之間互相設置關稅壁壘，並放出有關貿易戰的激烈言論，阿澤維多警告，當前全球經濟增長將面臨「迅速下降的風險。」

美再三進逼 恐逼陸重拳回擊

隨著美國財長穆欽計畫訪問大陸，與大陸進行關鍵性談判，陸美貿易戰大有「重回談判桌」的降溫之勢，不過，目前陸美兩國要避免經貿摩擦，仍有多項變數面臨考驗，特別是中美貿易戰，美方的動機是針對大陸高科技產業，阻礙大陸崛起目的甚明，恐怕己非談判就能讓美國滿意，但雙方硬槓，也預示著全球經濟災難，不可不慎，也有賴雙方智慧解決。

(中時電子報)

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