NBA》美媒：勇士的霸業恐被傷病拖垮

勇士隊後衛柯瑞。(美聯社)

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中時電子報

2016年夏天，前雷霆大將杜蘭特(Kevin Durant)宣布加盟勇士，一支超級強隊就此誕生。當時很多人認為這是繼喬丹(Michael Jordan)在公牛8年6冠的統治之後，另一個新王朝的崛起。

隨著勇士丟掉連霸3年的西區第1種子，以及柯瑞(Stephen Curry)三分球王6連霸失敗之後，有人開始提出不同的看法。

一位曾奪冠的東區總管告訴美媒《Bleacher Report》：「勇士現在多了一個大大的『if』(如果)，那就是『如果他們都能保持健康』，他們就能建立一個新王朝。」

「我今年仍看好勇士摘冠，甚至明年也是，不過他們將會遭受挑戰，他們過去幾年沒有遭遇重大傷病是因為好運，但是事情總會漸漸走向平均數字。」

世界最強的籃球隊看似無法擊敗，但傷病仍可以拖垮他們。勇士4巨頭本季都受過傷，即使傷病都不嚴重，這還是讓外界對他們未來幾年的戰力出現疑慮。

喬丹是個鐵人，幾乎年年都打滿82場例行賽，然而公牛王朝到了最後一季，二號人物皮朋(Scottie Pippen)就因傷缺陣了大半個球季，導致戰績下滑與內部矛盾。

「有件事大家心裡明白，嘴上卻不願意承認，那就是對於冠軍的饑渴是會消退的。隨著你手上的冠軍愈來愈多，你對於登頂的渴望也不復當年。」

一位西區球探表示：「如果柯瑞沒有回到100%狀態，火箭就有機會乘虛而入。」

《Bleacher Report》指出，健康的勇士隊就如一個刀槍不入的鐵甲武士，但是接連不斷的傷病困擾，將會成為他們鎧甲上的裂縫。

(中時電子報)

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