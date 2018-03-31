萬金友善稻作起跑！小朋友快樂學插秧

2018年03月31日 07:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兒童節前夕，一起快樂插秧趣！每年配合節氣，在春分過後，農民陸續開始整地、蓄水，為插秧做準備。農業局輔導的萬里、金山友善田園區域，共計26公頃的友善稻作也在30日開始插秧，當地的農友還特別邀請在地的學童共同體驗農事，讓小朋友在自然的學堂了解友善耕作對於環境的影響以及食安的重要。

農業局表示，市府從104年起推動「友善田園區域計畫」，宣導友善耕作及廣邀年輕農友加入耕作行列，金山友善田園區域的農地耕作面積從105年6公頃到106年提升至22公頃以上，今年萬里也加入友善稻作計畫，讓萬金地區友善稻作面積已達到26公頃，共有38位農友參與，農業局還輔導媒合友善耕作推廣團體的「彩田公司」，與當地農友契作，更有助於萬金友善稻作農友的收益。

今日的插秧活動，有來自金山幼兒園將近70位的師生及家長參加，農友指導小學童插秧的方法與說明稻子生長過程，讓小朋友了解餐桌上的米飯是如何生產而來，學童難得有戶外的自然體驗倍感新奇，玩的特別起勁，小心翼翼的將秧苗插入土中。

活動發起人之一的青農楊新基先生世代務農，曾經從事鐵工業，退伍之後有感於父親年紀漸漸增長，於是接手種植水稻與甘藷農耕，並協助萬里金山農友代耕，他說對於家鄉土地有一份守護的使命感，因此都採行友善耕作的方式，不但保護環境，也生產出安全的農產品，今天的活動就是希望從小紮根，讓小朋友認知對土地的關懷，以及對食安的重視，孕育下一代良好的食農知識。

農業局長李玟說，本市的友善田園區域，從原有的雙溪、金山，已擴展到萬里區與北海岸農村再生社區等，農業局不但辦理友善耕作的講習及技術指導，也提供有機肥料及廢耕地活化的補助，希望有更多的農友加入友善耕作的行列，不僅生產出更多的友善農產品讓消費者吃得健康，也能維護自然生態環境，達到生產與生態平衡的永續農業。

(中時電子報)