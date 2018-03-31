NBA》沒希望了？字母哥仍肖想MVP

公鹿隊阿提托康波飛身灌籃。(美聯社)

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中時電子報

公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)本季有如坐雲霄飛車，他季初勇猛無比場均32分、10籃板、60%投籃命中率，一度是MVP頭號熱門。隨著球季到了尾聲，他的聲勢、數據、球隊戰績都不斷下滑。

阿提托康波告訴《Bleacher Report》：「我仍是MVP的不二人選。我是聯盟頂尖的球員，我們球隊打入季後賽。也許我已經不是預測的頭號熱門，但我還在討論的名單裡，我還有機會。」

回首本季的路程，阿提托康波去年8月開季前就發豪語要摘下今年MVP。10月份開季首周，他果然擠下詹姆斯(LeBron James)成為賭城賠率的頭號熱門。不料進入11月初，火箭隊哈登(James Harden)迅速追到第2，11月底哈登已經正式成為頭號熱門。

12月的專家票選預測，阿提托康波的MVP看好度又被厄文(Kyrie Irving)「插隊」而跌出前3名。進入2018年之後，哈登愈來愈勇猛，火箭戰績升空；公鹿歷經換帥風波，在季後賽後段班徘徊，阿提托康波也再沒能回到前3名。

毫無疑問，本季仍是阿提托康波成功的一季，場均27.3分、9.9籃板、4.8助攻，53.7%投籃命中率無愧「希臘怪物」之名，明星賽票選曾一度威脅到詹姆斯。不過MVP還是等明年再說吧。

(中時電子報)

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